新北青年意外險9月停辦 將研議替代方案

新北市2022年推出「青年，好險有你」政策，提供最高30萬元意外險保障。不過金管會保險局認為投保單位「新北市」與投保對象「新北青年」難認定有相關，不符合團體傷害保險單示範條款的「團體」定義，預計9月效期一到就會終止。

青年局長邱兆梅表示，這個案子推進過程，當初因為創新概念，有保險公司願意承保，有很多外縣市來討論應該怎麼執行，先前台中、台北行文金管會保險局，但是金管會回文與保險法規抵觸。

目前正蒐集相關意見及資料，研議合適替代方案，支持青年朋友職涯發展。

這項保險為設籍新北市的應屆畢業、肄業、義務役退伍青年，提供1年期團體傷害意外保險「青年，好險有你」，第一年共有1162人核保，辦理至今，共累計2582人核保，分擔青年在求職空窗期的意外風險。

市議員山田摩衣發現，青年保險因為被金管會認為不符法令規定，導致沒有保險公司願意承保，應該持續溝通，或立即尋求替代方案，別讓這個新北重要青年政策化為烏有。

市議員呂家愷認為，青年局預算不高，相關政策推行確實有難處，青年保險執行率也確實不好，青年局角色定義模糊，應與各大學建立單一聯繫窗口，才能真正了解青年實際需求，提出相對應的優惠、補助政策。