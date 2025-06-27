聽新聞
0:00 / 0:00

新北酒毒駕累犯 名單公告鄰里布告欄

聯合報／ 記者葉德正／新北報導
新北市本月起除了將酒駕累犯公布網路，也將張貼鄰里公布欄。圖／新北市交通局提供
新北市本月起除了將酒駕累犯公布網路，也將張貼鄰里公布欄。圖／新北市交通局提供

新北過去循例在網路公布酒駕、毒駕與拒測累犯，交通裁決處昨起首次將名單公告在各區公所、警察局各分局、派出所及里辦公室公布欄，盼達到警示與教育效果。

新北市裁決處表示，這次公布的酒駕及拒測累犯名單共計31人中，酒、毒駕第2次者有26人，第3次以上者則有5人，其中男子蘇杜信酒駕累犯5次，最後一次查獲地點是深坑區文山路。新北市目前已累計公布達1959人、2153人次。

裁決處指出，為讓更多民眾能夠清楚了解酒駕行為所帶來的法律後果與社會責任，自6月起彙整酒、毒駕及拒測累犯3次以上公告名單，公告張貼在民眾經常出入的各區公所、警察局各分局、派出所及里辦公室公布欄，期能產生警惕效果，進而降低酒駕發生率。

板橋劉小姐指出，酒駕害人害己，過去公布在網路上，沒事不會去看，如果貼在社區公布欄，民眾看到機會更大，確實達到嚇阻效果。

裁決處副處長林碧芬表示，主要是中央認為應該擴大公告範圍，張貼鄰里者，以設籍新北市的違規者為主，至於張貼公所、警分局、派出所者，則是全數公告名單。

延伸閱讀

吸喪屍煙彈逆向釀1死4傷…檢方揭累犯紀錄 求刑最高14年

毒駕2年暴增7倍 蘇俊賓：檢驗空窗期過長成執法漏洞

吸喪屍煙彈逆向暴衝撞死三重警 毒駕男重判18年6月

上榜了！新北酒駕、毒駕累犯 即起張貼鄰里公布欄

相關新聞

新北酒毒駕累犯 名單公告鄰里布告欄

新北過去循例在網路公布酒駕、毒駕與拒測累犯，交通裁決處昨起首次將名單公告在各區公所、警察局各分局、派出所及里辦公室公布欄...

北北基桃7月重啟「麥噪」暑期稽查

噪音是新北市陳情之首，環保局分析近3年取締案件中，有5成違規者年齡都在22歲以下，被列為防制重點。北北基桃7至9月將再啟...

新北青年意外險9月停辦 將研議替代方案

新北市2022年推出「青年，好險有你」政策，提供最高30萬元意外險保障。不過金管會保險局認為投保單位「新北市」與投保對象...

廣角鏡／新北耶誕馬拉松接力賽推 「區間賞」

新北市耶誕馬拉松接力賽總長24.7公里，今年邁入第二屆，賽事將改為三人接力組隊制，讓報名門檻更友善，每人負責一棒，預計開...

北市復康巴士 試辦放寬發車門檻

北市復康巴士服務班次起點，上午10時前規定只能在北市境內才發車，新北身障學生要坐車到北市才能搭巴士，有學生如此轉車通勤至...

新北淡水淡江大橋管理中心 規劃結合商場打造觀光亮點

淡江大橋是台灣重大交通工程，也是新北市淡水重要建設，工程進度達到84%，預定在明年3月通車，然而在淡江大橋的淡水端，也設置一棟橋梁管理中心，管理中心除了辦理橋梁的養護及監測工作外，昨天由公路局北區養護工程分局，也舉辦了一場公聽會，期望透過民間投資參與，打造一座開放的休閒空間，類似國道休息站的概念，結合淡水各休閒景點，不僅讓淡江大橋成為交通要道，更是觀光的重要樞紐。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。