新北酒毒駕累犯 名單公告鄰里布告欄

新北過去循例在網路公布酒駕、毒駕與拒測累犯，交通裁決處昨起首次將名單公告在各區公所、警察局各分局、派出所及里辦公室公布欄，盼達到警示與教育效果。

新北市裁決處表示，這次公布的酒駕及拒測累犯名單共計31人中，酒、毒駕第2次者有26人，第3次以上者則有5人，其中男子蘇杜信酒駕累犯5次，最後一次查獲地點是深坑區文山路。新北市目前已累計公布達1959人、2153人次。

裁決處指出，為讓更多民眾能夠清楚了解酒駕行為所帶來的法律後果與社會責任，自6月起彙整酒、毒駕及拒測累犯3次以上公告名單，公告張貼在民眾經常出入的各區公所、警察局各分局、派出所及里辦公室公布欄，期能產生警惕效果，進而降低酒駕發生率。

板橋劉小姐指出，酒駕害人害己，過去公布在網路上，沒事不會去看，如果貼在社區公布欄，民眾看到機會更大，確實達到嚇阻效果。

裁決處副處長林碧芬表示，主要是中央認為應該擴大公告範圍，張貼鄰里者，以設籍新北市的違規者為主，至於張貼公所、警分局、派出所者，則是全數公告名單。