北市復康巴士 試辦放寬發車門檻

北市復康巴士服務班次起點，上午10時前規定只能在北市境內才發車，新北身障學生要坐車到北市才能搭巴士，有學生如此轉車通勤至少3年，政策美意全失。反觀新北復康巴士能將起點設在外縣市。北市府回應，7月起會試辦9時前媒合外縣市用車需求。

國民黨北市議員詹為元接獲民眾反映，子女是設籍在台北市的身心障礙學生，但住在新北市，不過北市復康巴士服務規定，每天10時前的服務班次起點，需要在北市境內，導致個案一早要到台北市上學，需另外叫車到北市，才能搭復康巴士。

新北復康巴士服務範圍包含雙北、桃園及基隆，新北交通局指出，凡是設籍新北的身心障礙者，預約訂車起點與終點，須有一端位於新北市境內，例如要從桃園前往新北，即可預約；非設籍新北市身心障礙者，且障別第一、二、七類等級重度以上者，從新北到桃園的趟次，可預約搭車，但若從桃園到新北則無法預約。

詹為元認為，新北未設發車時間門檻，制度彈性較高，雙北市府應討論，針對有需求的學生推動復康巴士整合機制，朝共同派車平台、互惠承接市外起點的設籍者需求，達到服務公平性。

北市公運處說，北市復康巴士量能為328輛，平均每個月服務量能約5萬趟，加上相關服務規則和項目都需要由北市身障者小型冷氣車服務品質監督委員會決議，因此以台北市民需求優先。

公運處說，去年向委員會討論過後，下月起試辦9時後以臨時趟次，媒合外縣市用車需求，當天打電話或網路確認車輛，看當下有無空餘車輛載運，為期三個月。

北市社會局表示，考量日間時段上班尖峰時刻，若提供新北市為起點復康巴士服務，北市車輛須空車一趟先至新北市接載，恐排擠北市復康巴士資源，須在不影響北市使用及運量原則調整。