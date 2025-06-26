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北市多元勞資爭議講座8月1日起開跑 舉辦7場助解惑

中央社／ 台北26日電

北市勞動局今天表示，8月1日到9月15日將舉辦「多元勞動型態之勞資爭議」講座，針對航空、運輸、外送、派遣等產業的實務爭議，安排共7場主題講座，全程免費參加。

台北市勞動教育文化科長蔡惠鈞告訴中央社記者，8月1日起舉辦的「多元勞動型態之勞資爭議」系列研習會，除了航空、運輸、營造、業務等，也納入不少人從事的派遣、外送行業，將針對實務爭議有哪些、怎麼處理，共7場免費主題講座解惑，呼籲資方、受僱者把握。

台北市勞動基準科長洪三凱說，勞工拿工資、承攬拿報酬，報酬計算受關注，現在外界常討論的是，以前跑一單收入新台幣70元，現在只剩40元，不過外送員與外送平台間雖無勞動契約，也不適用勞基法，但仍可申請勞資調解。

洪三凱表示，外送員報酬如何計算，最終仍需中央訂定全國適用的法律規範，否則跑單跨縣市時，不同縣市法規不同會產生問題；他建議將外送員視為添收入的打工，或是轉型的過渡期工作，不宜當成長期的正職。

派遣工方面，洪三凱說，雇主應是派遣事業單位，所謂的人力仲介公司，將派遣工派去要派單位、需要人力的單位工作，然而實務上有時會出現要派單位先面試，再由人力仲介公司與勞工簽契約，藉此規避掉雇主的責任。

他表示，其實勞工可依據勞動基準法第17-1條規定，取得與要派單位間的正式勞雇關係，以確保相關權益。

蔡惠鈞提醒民眾，講座從7月1日起開放報名，全程免費，但每一場名額有限，有意者可至台北市勞動局線上活動報名系統查詢講座主題、報名資訊，或電洽（02）2720-8889轉分機3344洽詢。

外送員 報酬 北市

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