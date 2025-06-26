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新北淡水淡江大橋管理中心 規劃結合商場打造觀光亮點

觀天下／ 記者許端驛／淡水報導
淡江大橋管理中心規劃活化運用，讓橋管中心成為觀光新亮點。圖／紅樹林有線電視提供
淡江大橋管理中心規劃活化運用，讓橋管中心成為觀光新亮點。圖／紅樹林有線電視提供

淡江大橋是台灣重大交通工程，也是新北市淡水重要建設，工程進度達到84%，預定在明年3月通車，然而在淡江大橋的淡水端，也設置一棟橋梁管理中心，管理中心除了辦理橋梁的養護及監測工作外，昨天由公路局北區養護工程分局，也舉辦了一場公聽會，期望透過民間投資參與，打造一座開放的休閒空間，類似國道休息站的概念，結合淡水各休閒景點，不僅讓淡江大橋成為交通要道，更是觀光的重要樞紐。

公路局北區養護工程分局景美段長張建智表示，這一次辦理「台61線淡江大橋橋管中心曾改修建營運移轉（ROT)案」公聽會，邀請地方民代及代表還有在地里長居民等等，透過收集地方意見，期盼能完備管理中心未來營運之多元服務功能。此外市議員鄭宇恩也表示，樂見橋管中心活化開放用以提升服務品質、營造觀光新亮點，但要建議公路局於標案擬定時，賦予投標廠商強化與在地連結的責任。

市議員鄭宇恩表示，例如透過在地小農市集，或結合淡水古蹟博物館及十三行博物館等藝文推廣活動。另外在交通規劃的部份，包含可能引入的車流是當初淡江大橋交通衝擊評估中沒有被計入的，未來若考量會有遊覽車或引入更多觀光車流，其交通動線及停車需求，應加強與新北市交通局溝通，運用油車口南北側停車場來做因應。而公路局也表示，未來這一座橋管中心，共有三層樓，總計約467坪的空間，將規劃商場營業空間、展示空間、露台景觀及戶外綠化空間，提供旅客、自行車騎士等到訪民眾短暫休息及提供其他附加服務功能，如便利商店、特產商店、咖啡廳等，讓橋管中心成為觀光新亮點。

淡江大橋 淡水

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