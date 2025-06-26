老舊漏水惹怨 新北汐止火車站公車候車亭要升級

在汐止火車站的公車站，每天等公車的人很多，不過之前候車亭卻一直有漏水問題，民眾抱怨下雨天積水漏水，等公車很不方便，所以立委廖先翔也協助爭取改善，目前舊的已經拆掉，接下來就要設置全新的候車亭，提供更舒適的等車空間。

民眾說，只要下雨天來等公車，就算在候車亭裡，也都會積水還會漏水，真的很不方便，現在看的出來舊的拆掉了要蓋新的，覺得很好，有要改善，有新的候車亭會比較好。

立法委員廖先翔提到，除了汐止火車站的硬體設備改善外，很多人會搭公車接駁，到市場買菜或是搭火車，但是汐止車站的候車亭，之前不防雨，常常只要下雨，民眾就會淋的一身濕，所以在一上任後，也請交通部積極補助地方政府做候車亭的汰換，目前的進度已經完成了地平的改善，包括週邊人行道也一併做人本環境的改善，後續就等候車亭裝上去後，就可以提升民眾搭公車的品質。