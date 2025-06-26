新北汐止湖興里辦水電DIY講座 婆婆媽媽學技能展女力

汐止區湖興活動中心正式啟用，為了讓更多里民學習新事物，里辦公室規劃辦一些課程還有活動，這次辦的「水電DIY實作講座」，由專業講師教導民眾如何更換家中常見的水管設備，吸引不少婆婆媽媽報名參加，希望學完後，簡單的就能自己修。

湖興里長郭書成表示，活動中心終於啟用了，里辦公處規劃要辦很多活動，希望不同類型吸引更多人來，所以，這次就辦了水電diy的講座，教大家如何輕輕鬆鬆的換水管，也是想嘗試里辦一些不同活動的類型，辦這堂課主要也是因為感覺很多家庭主婦會為了修水電困擾，因為，這是小東西，如果花錢請師傅來其實也很貴，很多媽媽們想說省一點錢自己學會怎麼換水管，所以，不少里民媽媽報名參加。

新北市議員白珮茹指出，活動中心舉辦水電diy的活動，因為，平時大家上下班忙碌，其實有一些簡單的水電有基本的常識的話，除了可以保護自己，家裡的水電壞了也能簡單修一修，尤其現在東西壞了，要叫水電修沒那麼容易，如果自己能有基本常識在的話，簡易的就能自己處理，里長也說參與率很高，報名都額滿，也希望透過活動中心啟用後，大家有休閒活動的空間，至於新的活動中心在硬體設備有不足的，會請相關單位盡力的補足。

民眾說，因為家裡的水管堵住了，感覺非常困擾，但是想找方法解決都找不到，剛好里長辦這活動，就馬上報名，也可以增長知識，如果家裡水管或是電器、電燈開關壞了，就能自己修一修，不然，平時家裡東西壞了，都是老公在弄，自己什麼都不懂，就想說來學一學，除了簡單的可以自己修之外，就算請師傅來修，自己也懂一些觀念，比較不會被騙。