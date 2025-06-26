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新北瑞芳瑞慈宮捐贈高頂救護車 提升緊急救護能量

觀天下／ 記者陳郁薇／瑞芳報導
瑞芳瑞慈宮捐贈高頂救護車，協助消防同仁提升緊急救護效能，守護民眾生命安全。圖／觀天下有線電視提供
瑞芳瑞慈宮捐贈高頂救護車，協助消防同仁提升緊急救護效能，守護民眾生命安全。圖／觀天下有線電視提供

為弘揚無私奉獻精神，並提升緊急救護服務品質，瑞芳瑞慈宮今（26）日捐贈一輛造價400萬元的高頂救護車新北市政府消防局，由消防局簡任技正鐘世銘代表受贈，表達感謝之意，並致贈感謝狀以表彰善行義舉。當天各界民意代表也都前來共襄盛舉，場面莊嚴隆重。

瑞慈宮主祀天上聖母，香火鼎盛，是瑞芳地區重要信仰中心。長期以來積極投入地方公益事務，秉持關懷社會、回饋鄉里的精神，此次得知瑞芳消防分隊所屬救護車輛已達汰換年限，在宮廟管理委員會全體支持下，決定捐贈一輛全新高頂救護車，以協助消防同仁提升緊急救護效能，守護民眾生命安全。

救護車為第一線執行緊急救護的重要工具，使用頻繁，耗損快速，此次瑞慈宮捐贈不僅能即時補強車輛戰力，更展現民間資源支援公共安全的力量。消防局將善用該輛新車，持續提供高品質的緊急救護服務，並希望此善舉拋磚引玉，鼓勵更多企業與團體投入公益，共同打造更安全的生活環境。

瑞慈宮也藉由此次捐贈，祈願天上聖母及諸神庇佑新北市民安居樂業、平安健康，並持續關注在地需求，為社會帶來更多正向力量。

瑞芳 新北 救護車 公益

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