新北三芝超夯賞花景點 山豬堀荷韻蓮蓮花開飄香
夏日賞荷花剛剛好，三芝區去年全新打造的賞荷秘境「山豬堀荷花田」，目前荷花盛開，從5月花開至今，不論平假日賞花客都相當多，一旁還有可愛的荷花妹意象「荷韻蓮蓮」，讓民眾來荷花田不僅可以賞花，還可以與可愛的荷花妹互動拍照。
三芝區長賴小萍表示，公所去年打造的全新IP「荷韻蓮蓮」於賞荷秘境「山豬堀荷花田」旁，今年荷花田的荷花持續盛開中。從5月花期開始至今，不分平假日吸引許多的賞花客朝聖，大片的荷花盛開，不同品種有重瓣、有單瓣，交錯著蓮蓬，還飄著淡淡花香氣，如此也讓遊客直說三芝荷花田是到訪過最舒適的賞花景點。
山豬堀的荷花是特有的「牡丹蓮」品種，最大特色就是一朵花有數十花瓣重重疊疊，一旁還有單瓣蓮，此外花期到6月底不少花謝後成了蓮蓬與花開交錯相當美麗，而到訪賞花的遊客誇讚三芝荷花田環境好，是賞過的荷花田裡最舒適的地點。
三芝區長賴小萍說，山豬堀荷花田目前盛開中，預估花期會一直到7、8月，而種植荷花的農友無私將花田開放提供給民眾欣賞拍照，感謝農友也希望遊客能與他一起守護花田的美麗，用眼欣賞、手機拍照，不要攀折花卉。而面對即將到來的暑假，也歡迎民眾抓緊花季，趁著好天氣來到三芝欣賞荷花、聞花香。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言