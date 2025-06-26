貢寮水T藝術節主展品 「淡藍之梯」大水T 今在梯田亮相

2025貢寮水T藝術節今天完成主展品「淡藍之梯：將海穿在山上」，14件藍曬技法製作的T恤，巧妙融合淡蘭古道、T恤、梯田與藍曬元素，組成一件大水T，「無形的巨人」是大地的化身，也是曾參與水梯田創作的所有人。它是一件藝術品，也是一段土地的故事，一場與自然共創的行動。

交通部觀光署東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處處長游麗玉說，貢寮水Ｔ藝術節是東北角知名的大地藝術節，今年主展區新的水T創作及DIY體驗，都是以「永續惜服」T恤製作，讓這些棄置倉庫的格外品，經由藝術創作重新賦予新生命，呼應綠色旅遊及SDGs的永續潮流。

策展人「遇見雞母嶺」蕭學苑表示，今年水T藝術節邀請貢寮所有國小及幼兒園學童、海洋大學、鶯歌工商一起創作參展，還有社區長輩及貢寮遊客的手繪創作，不但讓學生及家長接觸水梯田的農業地景，也成為貢寮跨世代的共同農事記憶。

邀請藝術家創作的主展品「淡藍之梯：將海穿在山上」，象徵「無形的巨人」，他是大地的化身，也是曾經參與水梯田創作所有人們的總和，更是一塊以天空與海洋之藍織就的拼布。不僅是一件藝術品，也是一座山的衣裳，一段土地的故事，一場與自然共創的行動。

今年藝術節第5年登場，興有10大亮點，包括增加「慈仁宮」第2展區、「藍灣」第3展區，從貢寮山上的水梯田掛到海邊，件數突破千件，歡迎各地民眾「跟著1000件水T遊貢寮」，藉由3個展區了解淡蘭古道、凱達格蘭族、日軍登陸三段人文歷史，穿越貢寮的前世今生，享受不一樣的知性旅遊。

新北市農業局長諶錫輝說，農業局積極協助「品味貢寮」發展地域品牌，樂見地方籌辦融合食農、教育與藝術的特色節慶，讓人們親近貢寮的梯田文化與山海物產。今年結合汐止農會「綠色照顧」療癒戲劇班、「花格格故事劇團」食農話劇，在百年水梯田農業地景上演出，讓人看到貢寮創生的無限可能。