使用者付費！新北5區7月起新增收費停車格

都市車輛持續增加，路邊車位供不應求，常見車輛長時間占用、違停亂象，讓臨停洽公、接送小孩或短時採買的駕駛苦無車位可停。為改善停車秩序，新北市交通局將自7月1日起，針對淡水、三重、八里與林口等5條路段共64格路邊汽車格，實施收費管理，落實「使用者付費」原則，提升車位周轉率。

交通局表示，此次納入收費管理的路段如下：淡水區中正路一段／132巷，收費時段：週一至週五 7:00–20:00，每半小時15元；三重區自強路三段76巷、八里區賢三街，收費時段：週一至週五 7:00–20:00，每半小時10元；林口區文林四街，收費時段：週一至週五 8:00–18:00，每半小時10元。另外，板橋區中正路（國光路至新月二街）與國光路，因假日停車需求高，新增週六與國定假日收費，收費時間為平日 7:00–20:00，週六及國定假日為 8:00–18:00，每半小時15元。

交通局補充，八里區大崁二街則配合在地需求調整，改為平日收費（週一至週五 7:00–20:00，每半小時10元），不再於假日收費。

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