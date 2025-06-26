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淡水河生態保育永續平衡 紅樹林幼苗清除體驗

聚傳媒／ 聚傳媒特約記者陳欣如報導
照片取自新北市政府
照片取自新北市政府

新北市政府高灘地工程管理處25日攜手荒野保護協會及新北市八里區米倉國民小學辦理「淡水河區域紅樹林幼苗清除環境教育實施計畫」，透過親手清除紅樹林幼苗，從做中學瞭解紅樹林的相關知識及深耕地方環境保護教育觀念。

高灘處處長黃裕斌表示，新北市府與經濟部水利署第十河川分署著手辦理「111年至114年河川區域內紅樹林皆伐四年計畫」，111年至113年於淡水河流域已皆伐7.8公頃，今年預計皆伐2.7公頃，四年總計皆伐10.5公頃。25日特別與荒野保護協會合作舉辦紅樹林幼苗清除活動，讓八里區米倉國小師生親自體驗紅樹林幼苗清除，從中了解適度的皆伐有助於維持淡水河棲地生物多樣性，學習紅樹林保育觀念，培育地球環保小小尖兵，達到生態保育永續概念。

黃裕斌處長補充，淡水紅樹林為胎生常綠喬木的水筆仔，可攔截淤泥、擴大灘地，亦可保護海岸，減低強風大浪對於岸邊的直接衝擊力。但快速擴張的紅樹林過度阻攔水流及泥沙，造成灘地陸域化、河床淤砂，導致河道縮減及水位提高，使洪災風險增加。且紅樹林擴張到一定程度後成為「生態殺手」，反而降低植群多樣性，並使原有的生物種數量下降。另水中漂浮之垃圾遭紅樹林攔截後除造成環境髒亂外，容易成病媒蚊孳生源。

參與活動的同學們分享，捲起褲管穿起雨鞋走到灘地是很特別體驗，親眼看到濕地裡有招潮蟹、彈塗魚在泥土裡更是有趣，且志工老師還分享因為紅樹林移除，讓灘地的生態逐漸恢復，甚至發現稀有的黑面琵鷺現蹤及駐足，之後季節到了要來河濱公園觀察候鳥。

聚傳媒

荒野保護協會 紅樹林 淡水河

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