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帶小朋友吃飯找這「標示」 北市近9百友善商家提供親子友善服務
台北市商業處邀集897家商店，加入15項友善服務，今年將哺（集）乳友善服務升級為親子友善服務，並與民間企業攜手，提供免費女性生理用品、環保洗手乳。同時，商業處也推出「友我帶禮走」只要到指定店家消費，就有機會抽300元優惠券。
台北市副市長林奕華表示，為了使國內外旅客感受到台北市的優質服務，市府持續招募英、日、韓語友善，行動裝置充電、Free WiFi、性別友善、月經友善、穆斯林友善等共計15項目。其中，今年將哺（集）乳友善服務升級為親子友善服務。目前共計897家商店加入。
她說，今年首次友善企業贊助，包含衛生用品品牌「凱娜」、環保洗劑品牌「清淨海」，分別提供免費衛生棉、衛生棉條及環保洗手乳，尤其是女性而言，如果生理期剛好來到，萬一沒有帶到生理用品，友善店家即可提供，避免尷尬狀況發生。
商業處說明，親子友善服務包含哺（集）乳空間，也設有尿布台、兒童座椅、嬰兒車通行與停放空間，以及提供兒通餐、兒童餐具。今天出席活動的網紅「紅豆妹」媽媽說，對於家長來說，這不僅僅是救贖，也會感到放心及溫暖，能夠帶著孩子自在用餐。
商業處補充，友善店家是鼓勵商家一同加入，只要符合項目即可張貼友善項目別的貼紙在店門口，同時，市府也會將店家們納入「台北友故事」的五場次小旅行活動，協助宣傳店家。
此外，商業處也推出「友我帶禮走-幸運輪盤」，串連台北市超過200家友善店家，即日起到7月31日止，只要到特約店家消費滿100元、掃描專屬QR Code參加抽獎，有機會獲得300元的「友好金」優惠券使用。
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