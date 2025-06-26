帶小朋友吃飯找這「標示」 北市近9百友善商家提供親子友善服務

台北市商業處邀集897家商店，加入15項友善服務，今年將哺（集）乳友善服務升級為親子友善服務，並與民間企業攜手，提供免費女性生理用品、環保洗手乳。同時，商業處也推出「友我帶禮走」只要到指定店家消費，就有機會抽300元優惠券。

台北市副市長林奕華表示，為了使國內外旅客感受到台北市的優質服務，市府持續招募英、日、韓語友善，行動裝置充電、Free WiFi、性別友善、月經友善、穆斯林友善等共計15項目。其中，今年將哺（集）乳友善服務升級為親子友善服務。目前共計897家商店加入。

她說，今年首次友善企業贊助，包含衛生用品品牌「凱娜」、環保洗劑品牌「清淨海」，分別提供免費衛生棉、衛生棉條及環保洗手乳，尤其是女性而言，如果生理期剛好來到，萬一沒有帶到生理用品，友善店家即可提供，避免尷尬狀況發生。

商業處說明，親子友善服務包含哺（集）乳空間，也設有尿布台、兒童座椅、嬰兒車通行與停放空間，以及提供兒通餐、兒童餐具。今天出席活動的網紅「紅豆妹」媽媽說，對於家長來說，這不僅僅是救贖，也會感到放心及溫暖，能夠帶著孩子自在用餐。

商業處補充，友善店家是鼓勵商家一同加入，只要符合項目即可張貼友善項目別的貼紙在店門口，同時，市府也會將店家們納入「台北友故事」的五場次小旅行活動，協助宣傳店家。