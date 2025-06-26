變革！ 北市復康巴士7月1日起 外縣市也可搭乘

北市復康巴士行之有年，但服務班次起點只能在北市境內，上學在北市的新北身障學生要特地叫車到北市才能搭乘，導致復康巴士美意全失，還有身障學生2到3年都如此通勤，議員籲雙北共同檢討復康巴士。北市府表示，7月1日上午9時，復康巴士將針對外縣市民眾設起點。

國民黨北市議員詹為元表示，接獲民眾反映，子女是設籍在台北市的身心障礙學生，由於住在新北市，需要搭乘復康巴士前往北市學校上課，不過北市復康巴士服務規定，每天10點前的服務班次起點，需要是在台北市境內，導致個案需要另外叫車再到台北市。

他說，根據民國99年北市身障者小型冷氣車服務品質監督委員會決議，從原先的11時不從市外起點發車，限制放寬到10時之前，但已過15年仍沒有更改，即便議員多次反映對於清晨通勤、就醫、就學造成不便，但仍沒有範寬。

詹為元說，雖然公運處說明北市車輛資源應先滿足市內民眾，也考量7時到9時為尖峰時段，若派空車前往新北市會造成排擠效應，雖然在今年7月1日試辦9時起，能採外縣市起點，但認為這只是短期彈性機制，無法解決制度根本問題。

反觀，新北市僅規範要求非設籍者起點須於市內，並未設有發車時間門檻，制度較彈性。詹為元認為，雙北市府應該共同討論，針對有需求的學生推動復康巴士整合機制，朝共同派車平台、互惠承接市外起點的設籍者需求，達到服務公平性。

公運處說明，台北市的復康巴士量能為328輛，每輛每個月的服務量能約5萬趟，加上相關服務規則和項目都需要由北市身障者小型冷氣車服務品質監督委員會決議，因此仍是以台北市民需求優先。

公運處說，針對議員建議，去年向委員會討論過後，今年7月1日試辦9時後以臨時趟次媒合外縣市用車需求，當天打電話或網路確認車輛，看當下有沒有空餘車輛能夠載運，為期三個月，同時雙北也會針對身障學生需求、復康巴士整合持續研議。

社會局表示，考量日間時段上班尖峰時刻，若提供新北市為起點復康巴士服務，北市車輛須空車一趟先至新北市接載，恐排擠到北市復康巴士資源。因此要在不影響北市使用及運量原則調整。