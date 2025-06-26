八仙塵爆後...至今不敢吃火鍋 明10周年特展重現艱辛與重生

明天就是八仙塵爆事件十周年，由燒傷者簡苑玲與荷光聯盟共同策畫特展「燒熱人生．靈魂再生」在松山文創園區登場。展覽以生命重建為核心，邀請觀眾走進塵爆後的創傷世界，有傷者到現在不敢吃火鍋、但也呈現更多傷者奮力往前走，從醫療復健、社會復歸，到心理療癒，呈現十年來倖存者所經歷的痛苦與堅毅重生。

簡苑玲表示，八仙塵爆十周年特展核心概念是讓大家看見創傷後傷者有能力復原，藉著特展與大眾其他創傷經驗接合，展現創傷後復原能力。能力是創傷開出的花，特展不是只看創傷， 而是著重在受傷後的能力、展望未來等元素，將過去、現在與未來串聯在一起。

展覽空間分為多個主題區，入口設有主視覺牆，標示「燒熱人生、靈魂再生」，象徵粉塵及每個人都有獨特生命色彩。展場內設有壓力衣體驗區、你知道嗎？八仙歷史區、能力澡堂與展望下個十年等展區，引導觀眾體驗傷者過去必須每日穿戴壓力衣的悶熱與不適，認識傷疤對日常行動造成的影響，並理解創傷記憶如何透過聲音、氣味等感官線索重新浮現。

展覽不只回顧十年前的重大公共意外，更聚焦在傷後這十年如何過日子。多位塵爆傷者的近照與自述陳列於牆面，他們有人回歸職場，有人投身公益，也有人選擇自我療癒。他們臉上的笑容與自信成為生命力的展現，讓人感受到活出現在與未來的主題精神。策展團隊亦設置留言牆與QR Code心理測驗，觀眾可書寫創傷經驗與支持語，建立社會對創傷者的理解與共感。

本展由八仙塵爆燒傷者、荷光聯盟心理師簡苑玲主辦，她說十年前的我們身上滿是傷口，但十年後的我們選擇用這些疤痕說故事。展覽的每一個轉角，都象徵一種重建的方式。從重新學走路，到重新學相信人，這不只是八仙塵爆的紀念展，更是人生重新編排的生命策展，這是一場為全體創傷者與照顧者而設的展覽，也是一個讓社會重新看見災後心理重建議題的重要場域。

現場還有15顆小星星貼紙，象徵死者一直與傷者同在。「燒熱人生．靈魂再生」展覽至6月29日，於松山文創園區W113區展間免費開放參觀，展覽時間為每日10點至晚上9點。民眾可前來見證倖存者的生命蛻變，並重新思索社會如何對待傷痛與療癒。