台灣極東之地、馬崗聚落文資身分雖遭否決 全案曙光再現

新北市貢寮區馬崗漁村有居民申請登錄「聚落建築群」，被市府否決，居民質疑程序違法，訴請撤銷不登錄的處分。台北高等行政法院以居民權利或法律利益未受損害，駁回告訴。居民不服判決並上訴，今天得知最高行政法院將發回更審，內心振奮。

環境權保障基金會接受馬崗居民委託提起上訴，基金會執行長凃又文和律師黃馨雯，羅芳晨長期關注這起文資案。基金會表示，已收到最高行政法書記科通知原判決廢棄，將發回北高行更審，讓「極東馬崗」迎來新曙光，期待法官正視馬崗居民的權利，勇敢撤銷市府違法處分。

新北市文化局今天表示，有關馬崗漁村文化資產訴訟案，目前新北市政府未收到判決主文，對於最高法院的判決表示尊重，後續將配合司法程序審理。市府一向秉持依法行政、尊重司法的立場，將依文資法相關規定及法院見解，審慎處理相關事宜。

馬崗漁村聚落的居民2018年11月21日向市府申請，登錄馬崗「聚落建築群」為歷史建築。市府同年12月10日將「馬崗漁村聚落」逕列暫定古蹟，同月22日現勘，初步認定具文化資產價值。2019年3月15日委由張姓文化資產審議委員評估，同年4月29日召開公聽會，6月3日召開專案小組會議，決議建議不登錄為聚落建築群。

市府2019年7月17日召開文化景觀審議會，並以張姓委員先前進行文化資產評估，「已呈現是否登錄之立場」，故命其迴避，不參與「馬崗漁村聚落」是否登錄表決，最後由其餘出席的8名委員，全數決議「建議不登錄聚落建築群」，市府8月5日解除暫定古蹟。

居民不服市府的決定，提起訴願遭駁回。有19名居民聯名提起行政訴訟，主張張姓委員不應迴避而遭命迴避，違反迴避程序法律規定，原處分非專業及獨立行使職權成員合議機構作成、程序不合法，應予撤銷。

市府答辯，張姓委員近似鑑定人角色，要求迴避是適當處理方式，並無違法。縱張參與審議，依票數亦難認有恣意或影響審議正當性違法可言。

台北高等行政法院審理後，2020年7月2日判決居民勝訴，指原處分並未遵守法律程序做成，且有組織不合法情形，應由另一新且合法文化景觀審議會重新審議及表決。

市府不服判決並上訴，最高行政法院2022年8月4日判決，指原審以張仍具委員身分，雖個人受市府專案委託評估聚落文化資產價值，但非屬行政程序法規定應迴避事由，市府命迴避違反行政程序法，予以撤銷處分於法不合，發回重審。

台北高等法院更一審開庭時，馬崗聚落的主要地主好魚田公司以參加入陳述意見，指提告的居民自行撰寫聲明書，不足以證明為馬崗街建物所有人、管理人及使用人事實。

馬崗地區最初提報3戶歷史建築（馬崗街11號、12號、28號），市府辦理現勘評估才提出聚落建築申請。聚落建物外觀多為新式建物，不具地方特色及協調風貌，亦欠缺歷史脈絡，自不符合登錄基準，原處分應屬適法。

台北高等法院審理後指出，提告的居民是否為土地或建物所有權人，與是否為所在地居民身分認定無必然關係，原告提出設籍證明或使用建物佐證、取得建物文件，都堪認是居民。

法官說，文資法所定「申請」，僅為促請主管機關發動審查程序，縱經認定不予登錄聚落建築群，或對申請人主觀文化感情有傷害，但難謂對權利或法律利益有所損害。

居民也引用文化基本法主張得提起訴訟，法官認為，現行法中除原住民族傳統智慧創作保護條例外，尚無集體文化權特別法律規定，明顯未將所在地居民或團體申請登錄聚落建築群，經主管機關駁回情形，含括於個人文化權利遭受侵害而得訴請救濟範疇。

法官指出，審諸古蹟、歷史建築、紀念建築指定或登錄，均以「建造物所有人」為申請主體，與聚落建築群登錄申請，僅須為所在地居民或團體有所不同。基於鬆散連結基礎的聚落建築群登錄申請權，可能發生居民間意見不一，或背離「聚落保存與在地生活相結合」立法本旨，難依文化基本法給居民有利認定。

居民另稱，依新北市私有歷史建築紀念建築聚落建築群史蹟文化景觀房屋稅及地價稅減徵規則，居住聚落建築群內居民享有相關獎補助、稅捐優惠，並酌收參觀費用等權利，因此有權提起訴訟。

法官說，市府處分馬崗不予登錄聚落建築群，難謂對居民權利或法律利益有所損害，居民訴請法院撤銷原處分，申請應作成准予登錄為聚落建築群處分無理由，2023年9月7日判決駁回告訴，馬崗居民不服判決，也上訴最高行政法院。

提告居民得知最高行將發回更審，內心振奮。「馬崗街27號咖啡小館」經營者游伯軒說，排除特定審議委員、說居民沒有權利都讓人難以接受。居民爭取的是公平的審議機制，不管未來形勢如何演變、結果為何，大家才能心服口服。