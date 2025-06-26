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台北設計獎「簡體字」寄徵件信 產發局致歉

聯合報／ 記者邱書昱楊正海／台北即時報導
台北市產發局主辦的台北設計獎，被發現徵件信全是簡體中文呈現。圖／翻攝自cwlintkid
台北市產發局主辦的台北設計獎，被發現徵件信全是簡體中文呈現。圖／翻攝自cwlintkid

台北市產發局主辦的台北設計獎，遭民眾指出寄出的徵件信是「簡體中文」引起熱議。產發局說明，該獎項60多國家報名，推出6種語言版本，不料執行團隊設定錯誤，導致寄送錯誤版本給廠商，後續會依約懲處。

根據民眾在社群貼文指出，設計師所收到的徵件信函竟是以簡體中文發送，酸「真的是好棒棒」。

對此，蔣萬安今早受訪表示，產發局已經很清楚的說明，他們也即刻改善。

產發局長陳俊安今天說明，台北設計獎歷年有60多個國家報名，為了方便海外團隊報名，設計出多種版本的召募資訊，今年有六種版本，這次執行團隊發生錯誤是將語言設定錯誤，並寄送給廠商。

陳俊安說，第一時間要求執行團隊發出道歉聲明，同時予以更正正確相關資訊，給予所有可能來參加的潛在團隊，已於6月25日完成、27日提出檢討報告，後續依照合約對廠商進行相關懲處。

產發局於25日發布新聞稿表示，台北設計獎國際競賽報名期間自4月28日至7月31日，為廣邀全球設計師參與，徵件期間持續進行全球宣傳推廣，為提供多語系友善資訊，臺北設計獎競賽簡章提供包含繁體中文、簡體中文、英文、德文、西班牙文、日文等6種語言版本，並依各地參賽者的國別資訊進行分類發送。

產發局說，委託財團法人中國生產力中心（CPC）執行，該中心近日對台灣設計公司寄送徵件資訊時，語言版本出現設定錯誤，導致部分公司收到簡體中文版本的郵件。

對此疏失，產發局已要求CPC立即清查並重新寄送正確資訊文宣，對於執行單位此項重大疏失，CPC除已向產業局表達鄭重致歉之意，產業局也要求CPC應同時向接獲錯誤資訊的參賽者、公司發送道歉信函，並提出檢討報告，不得再次發生類似情況。

產業局強調，嚴肅看待處理本事件，也將依據契約約定對執行單位進行懲處。

台北市產發局主辦的台北設計獎，被發現徵件信全是簡體中文呈現。圖／翻攝自cwlintkid
台北市產發局主辦的台北設計獎，被發現徵件信全是簡體中文呈現。圖／翻攝自cwlintkid

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