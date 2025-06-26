逛街若遇演習？蔣萬安：百貨賣場引導避難、解警報前勿離開

今年國軍「漢光41號」演習下個月登場，將納入持久戰，結合城鎮韌性，並首度在百貨賣場演練緊急避難，台北市長蔣萬安今說，北市府將第一次結合「民安」及「萬安」演習，百貨賣場會引導消費者進入避難空間，警報解除前不能離開。

蔣萬安上午出席獅子會捐贈北市消防局多功能排煙車捐贈典禮，他受訪表示，其實在7月份，北市也將進行一場特別結合民安以及萬安的演習，台北市政府也做好各項的準備，與中央政府一起將這些演習做好。

蔣萬安指出，這次是第一次結合民安及萬安的演習，也是完全配合中央政府一起合作，所以屆時相關的演習，百貨賣場會引導消費者進入到避難空間，在警報解除前都不能離開，市府也希望民眾遵守相關的民安法的規定，因為相關的規定都有罰則，希望這一次的演練能夠一切順利。

另外，針對中央7月1日將展開防空避難稽查，蔣萬安說，市府在4月有收到內政部的公文，都發局也會依照相關指示修改，其實已經修改了相關公安申報的查核表單。