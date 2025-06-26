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中和秀北區段徵收完工 侯友宜盼消防分隊盡快完成規畫
新北市中和秀朗橋北側區段徵收開發工程今年4月完工，並已先開放主要道路。新北市長侯友宜今主持完工典禮，致詞提到盼交地後秀山消防分隊能盡快完成規畫，且鄰近新店十四張、安坑輕軌K8站周邊開發案陸續動工，讓周邊景觀更完善。
侯友宜致詞說，秀北的開發歷經20多年、三任市長無法順利推動，這一帶因地勢低窪不易使用，原先大多做為私人停車使用，2020年解除河川管制後，市府與水利署合作取新店溪疏浚土方填土整地，搬運超過16萬立方土石，並採低衝擊開發方式設計開發，銜接起中和、永和地區，新設道路可通往新北環快，提升交通便利性。
侯友宜說，秀北完工後，新北消防局將增設秀山消防分隊，縮短該區域黃金救災時間5至10分鐘，盼交地後秀山消防分隊能盡快完成規畫；此外，本案也開闢3座公園增加活動休憩空間，提高居民生活品質。
新北地政局長汪禮國補充，近年極端氣候及短延時強降雨，工程透過雨水儲集系統，將降水匯集至地底下的雨水積磚貯留，可作為公園景觀用水，達到回收再利用，又兼具防洪防災功效。
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