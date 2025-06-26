快訊

台南市府一級主管疑涉私用公務車、特支費 今遭搜索

秋葵高鈣、低脂、低熱量，是夏天減肥聖品！1吃法比汆燙營養又有脆度

虛耗學者／逐計畫而居經費卻充公 年輕學者陷免洗困局

聽新聞
0:00 / 0:00

中和秀北區段徵收完工 侯友宜盼消防分隊盡快完成規畫

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
新北市中和秀朗橋北側區段徵收開發工程今年4月完工。圖／新北地政局提供
新北市中和秀朗橋北側區段徵收開發工程今年4月完工。圖／新北地政局提供

新北市中和秀朗橋北側區段徵收開發工程今年4月完工，並已先開放主要道路。新北市長侯友宜今主持完工典禮，致詞提到盼交地後秀山消防分隊能盡快完成規畫，且鄰近新店十四張、安坑輕軌K8站周邊開發案陸續動工，讓周邊景觀更完善。

侯友宜致詞說，秀北的開發歷經20多年、三任市長無法順利推動，這一帶因地勢低窪不易使用，原先大多做為私人停車使用，2020年解除河川管制後，市府與水利署合作取新店溪疏浚土方填土整地，搬運超過16萬立方土石，並採低衝擊開發方式設計開發，銜接起中和、永和地區，新設道路可通往新北環快，提升交通便利性。

侯友宜說，秀北完工後，新北消防局將增設秀山消防分隊，縮短該區域黃金救災時間5至10分鐘，盼交地後秀山消防分隊能盡快完成規畫；此外，本案也開闢3座公園增加活動休憩空間，提高居民生活品質。

新北地政局長汪禮國補充，近年極端氣候及短延時強降雨，工程透過雨水儲集系統，將降水匯集至地底下的雨水積磚貯留，可作為公園景觀用水，達到回收再利用，又兼具防洪防災功效。

新北市中和秀朗橋北側區段徵收開發工程今年4月完工。記者劉懿萱／攝影
新北市中和秀朗橋北側區段徵收開發工程今年4月完工。記者劉懿萱／攝影
新北市中和秀朗橋北側區段徵收開發工程今年4月完工，並已先開放主要道路。新北市長侯友宜今主持完工典禮。記者劉懿萱／攝影
新北市中和秀朗橋北側區段徵收開發工程今年4月完工，並已先開放主要道路。新北市長侯友宜今主持完工典禮。記者劉懿萱／攝影
新北市中和秀朗橋北側區段徵收開發工程今年4月完工。圖／新北地政局提供
新北市中和秀朗橋北側區段徵收開發工程今年4月完工。圖／新北地政局提供
新北市中和秀朗橋北側區段徵收開發工程今年4月完工，並已先開放主要道路。新北市長侯友宜今主持完工典禮。記者劉懿萱／攝影
新北市中和秀朗橋北側區段徵收開發工程今年4月完工，並已先開放主要道路。新北市長侯友宜今主持完工典禮。記者劉懿萱／攝影

侯友宜

延伸閱讀

全台唯一沒幸福巴士與幸福小黃在新北這行政區 侯友宜允爭取

防空避難空間大稽查 侯友宜：看新聞才知道

新莊中港國小蓋體育館與地下車場？侯友宜：會優先評估

賴清德雜質說引眾怒 侯友宜：水跟水有不同顏色非雜質

相關新聞

新北下半年9項新政上路 住得安心、生得起、停得更便利

新北市政府宣布，將於114年下半年陸續推動9項新措施，涵蓋居住安全、停車便利、生育補助、心理照護與便民數位服務等面向，新...

台北設計獎「簡體字」寄徵件信 產發局致歉

台北市產發局主辦的台北設計獎，遭民眾指出寄出的徵件信是「簡體中文」引起熱議。產發局說明，該獎項60多國家報名，推出6種語...

逛街若遇演習？蔣萬安：百貨賣場引導避難、解警報前勿離開

今年國軍「漢光41號」演習下個月登場，將納入持久戰，結合城鎮韌性，並首度在百貨賣場演練緊急避難，台北市長蔣萬安今說，北市...

中和秀北區段徵收完工 侯友宜盼消防分隊盡快完成規畫

新北市中和秀朗橋北側區段徵收開發工程今年4月完工，並已先開放主要道路。新北市長侯友宜今主持完工典禮，致詞提到盼交地後秀山...

2025新北市耶誕馬拉松 改三人接力總長24.7公里

新北市耶誕馬拉松接力賽是新北市繼追火車之後推出的全新馬拉松賽事，也是新北歡樂耶誕城系列活動運動盛會。新北市觀旅局今舉辦宣...

新北青年免費意外險抵觸法規9月停辦 議員促提替代方案

應屆畢業、肄業及退伍的青年常因求職空窗期，缺乏相關團體保險保障，新北市2022年推出「青年，好險有你」政策，提供最高30...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。