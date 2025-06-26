2025新北市耶誕馬拉松 改三人接力總長24.7公里

新北市耶誕馬拉松接力賽是新北市繼追火車之後推出的全新馬拉松賽事，也是新北歡樂耶誕城系列活動運動盛會。新北市觀旅局今舉辦宣傳會，希望透過路跑接力的方式，邀市民在歲末年終共享節慶氛圍。去年首屆活動推出，今年邁入第二屆將賽事升級，預計開放666支隊伍報名參賽。

新北市秘書長邱敬斌及觀旅局長楊宗珉今參予宣傳會。今年賽事改為三人接力組隊制，讓報名門檻更友善，總長24.7公里、每人負責一棒，彼此齊心協力完成挑戰。跑者將有機會征服封街開放的縣民大道賽道，在城市體驗難得的街道路跑。同時今年推出「區間賞」機制，每一棒皆設有個人獎項，鼓勵選手挑戰自我、衝出最佳成績。別忘了還有「變裝組」為鼓勵選手發揮創意，以多元風格裝扮上場，不設限主題，為比賽增添更多趣味看點。

賽事物資全面升級有兼具保暖與造型的潮流毛帽，以及接力賽最受矚目也是追友爭相收藏的接力信物「鈴鐺揹帶」再度重磅登場，搶眼又饒富存在感的巨型鈴鐺，不只作為提醒隊友準備接力的提示聲響，藉由幸福鈴聲也讓市民一同感受溫馨耶誕的幸福氛圍。