新北青年免費意外險抵觸法規9月停辦 議員促提替代方案

應屆畢業、肄業及退伍的青年常因求職空窗期，缺乏相關團體保險保障，新北市2022年推出「青年，好險有你」政策，提供最高30萬的意外險保障。不過金管會保險局認為，投保單位「新北市」與投保對象「新北青年」難認存在相關關係，不符合團體傷害保險單示範條款的「團體」定義，全案預計9月效期一到，就將終止。

新北市議員山田摩衣表示，這是新北市府青年局重要政策，應該跟中央持續溝通，或是尋求替代方案，提供保障，才能吸引青年留在新北，或願意扎根新北。

新北市青年局參考行之有年的「鄉民保險」概念，2022年推出為設籍新北市的應屆畢業、肄業、義務役退伍青年，提供1年期團體傷害意外保險「青年，好險有你」，第一年共有1162人核保。

青年局指出，2023年因各家保險業者防疫保單虧損，無承接意願，2024年續辦，申請加保期限至2025年3月底，保險效期至2025年9月底，共有1420人核保。辦理至今，共累計2582人核保，分擔青年在求職空窗期的意外風險。

不過山田摩衣卻發現，青年保險因為被金管會認為不符法令規定，導致接下來沒有保險公司願意承保，她認為應該持續溝通，或立即尋求替代方案，別讓這個新北重要青年政策化為烏有。

青年局長邱兆梅表示，這個案子推進過程，當初因為創新概念，有保險公司願意承保，有很多外縣市來討論應該怎麼執行，先前台中、台北行文金管會保險局，但金管會回文與保險法規抵觸，案件至9月效期一到，就會截止。

青年局指出，去年執行期間，部分保險業者告知金管會對本計畫有疑慮，須有金管會保險局同意，方有意願參與2025年計畫投標。

青年局今年3月函詢保險局，保險局回覆「青年，好險有你」計畫的投保單位「新北市」與投保對象「設籍新北市15至29歲畢業／肄業／退伍青年」難認存在相關關係，不符合「團體傷害保險單示範條款」的「團體」定義，不宜以團體保險方式辦理，因此無保險業者願意承接本案。

青年局表示，目前正蒐集相關意見及資料，研議合適替代方案，支持青年朋友職涯發展。

新北市議員呂家愷認為，青年局預算不高，相關政策推行確實有難處，青年保險執行率也確實不好，他認為，青年局角色定義模糊，應與各大學建立單一聯繫窗口，才能真正了解青年實際需求，提出相對應的優惠、補助政策，讓更多青年願意來到新北落地深耕。