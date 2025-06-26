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新北下半年9項新政上路 住得安心、生得起、停得更便利

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
新北市下半年9項新措施實施。圖／新北市研考會提供
新北市下半年9項新措施實施。圖／新北市研考會提供

新北市政府宣布，將於114年下半年陸續推動9項新措施，涵蓋居住安全、停車便利、生育補助、心理照護與便民數位服務等面向，新北市研考會表示，市府團隊將持續以「利民、便民、愛民」為核心，回應市民所需，打造更有幸福感的生活環境。

其中在居住面向，市府針對老舊建築物，8月將新訂發布「環境機能整建維護補助要點」，簡化審查流程、放寬申請同意門檻，並新增補助項目，協助民眾改善住家環境。同時因應都更與海砂屋重建過程中弱勢戶短期居住需求，下半年也將首度試辦「都更中繼住宅安置措施」，讓重建戶暫時「有屋可歸」。

因應少子化危機，7月起新北推出全國最完整的「好孕補助三連發」，包含加碼醫療性凍卵補助至7萬元、新增凍精補助8000元，以及全國首創的「解凍卵助孕補助」，一次性補助3萬元，提供市民從保留生育力到實際助孕的全方位支持。

停車空間也有新進展，市府預告11月起，三重區興穀國小、板橋忠孝公園與溪北公園三處地下停車場將陸續啟用，導入智慧化停車與綠能設施，有助紓解車潮、提升周邊生活機能。

在心理健康方面，汐止區社區心理衛生中心預計10月開幕，將提供精神疾病、自殺防治、關懷訪視與諮商等服務，並整合在地資源，推動心理健康促進。

此外，為精進政務服務流程，工廠業者7月起可透過市府收費系統線上繳納納管輔導金與營運管理金，並查詢收據明細，無需臨櫃往返；12月起，也將啟用「土地徵收補償費保管款即時查詢」單一入口網站，提供繼承人查詢補償費發放情形，更貼近民眾需求。

研考會指出，這9項新措施反映市政改革持續向前推進的節奏，未來也將視實施成效與市民回饋，滾動調整施政步伐，讓「幸福新北」更具體可感。

都更 生育補助

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