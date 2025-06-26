暑假8場免費珊瑚小學堂 親子貢寮參與復育珊瑚

新北市漁業處開辦「珊瑚小學堂」課程，安排民眾體驗種植珊瑚，實際參與珊瑚復育的過程，今年暑假共辦理8場，7月1日起免費報名，有興趣的大小（5歲以上）朋友可以把握機會，入了解東北角海域中絢麗多樣的珊瑚生態。

東北角海域地屬亞熱帶，因為是黑潮及大陸沿岸流的交匯區域，清澈的水質及適宜的溫度，珊瑚繁盛群聚。珊瑚可提供海洋生物棲息、繁殖及躲避天敵的絕佳空間，是魚蝦貝類等海洋生物的優質棲地，因為生物多樣性高，因此有「海中熱帶雨林」美稱。

新北市政府與國立台灣海洋大學合作，在貢寮海岸打造海洋資源復育園區，作為海洋教育及海洋復育基地，將新北市貢寮鮑養殖池內附生的珊瑚，採集至園區海底池（珊瑚農場）養殖，建立人工培育珊瑚的技術，推動山海造林計畫。

園區近年開辦珊瑚小學堂，讓民眾際參與珊瑚復育的過程。透過珊瑚小學堂的實作體驗與知識傳遞，將海洋保育的核心精神化為可被感受與實踐的行動，讓每一位參與者都成為保護海洋的種子，

海大教授、珊瑚復育團隊的主持人識名信也表示，珊瑚小學堂上課當天，將由海大專業人員帶領學員，認識東北角海域的珊瑚生態。除了觀察珊瑚骨骼與共生藻外，學員還能親手參與珊瑚苗的種植與基座彩繪，實際體驗珊瑚的成長與復育過程，並了解珊瑚與海洋環境之間緊密且互依的關係。

今年的珊瑚小學堂7月1日開放線上報名，共辦理8梯次，時間為7月12日、13日、19日、20日、26日、27日及8月2日、3日，課程不收費，每梯次限額60人，可由1名代表報名，最多可以報名4人（報名者本人及另3名參加者）。