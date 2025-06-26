中央社宅北市首案 萬華安居300戶申請已逾8倍

中央所建社宅在雙北、桃園、高雄首波招租1470戶，其中「萬華安居」為北市第1案，共招租300戶，至前天已有2426件申請，為申請名額8倍多。行政院長卓榮泰昨親自「開箱」擔保品質，盼以社宅價格，展現豪宅價值。

「萬華安居」位於北市萬華區，鄰近河濱公園、市場及捷運站，總戶數300戶，房型包含套房、1房、2房及3房，最低月租金13.8坪含管理費6390元起；未來將設置138坪幼兒園，預計可收托45名幼童。

卓榮泰實際走訪「萬華安居」後，大讚品質好、房間明亮寬敞，並導入新科技管理大樓安全系統，涵蓋資訊管理、入門安全管理與先進的地震感知，且在立委、里長要求下，設有閱覽室，讓孩子有更多學習與交流。

卓榮泰說，社宅催生過程漫長艱辛，政府自2016年起在全台各地陸續興建，招租數量會在2027、2028年進入高峰，提供更多、品質更好的社宅給需要的年輕人、出外就業及就學者等，也有一定保障比率給社會弱勢、警消人員。

談及社宅新政策，卓指出，內政部還在研議「婚育宅」要擴大到什麼程度，鼓勵住在社宅中的民眾結婚、生子，可享有更優惠的租金補貼；據悉，萬華安居婚育宅比率約占5％，收費將按社宅標準收取。

針對萬華安居社宅傳出申請爆量，國家住都中心董事長花敬群說，6月9日至24日，共2426件申請案，中簽率約12%，過去北市社宅中籤率約5%，7月8日申請截止時可能朝此趨勢邁進。

北市府在萬華共有福星、莒光、青年1期、青年2期4處社宅處，一房型14至17坪租金定價約落在1萬1600元至1萬4400元。「萬華安居」雖喊出最低月租金13.8坪含管理費6390元起，但須符合中低收及低收入戶資格，若依一般定價每戶每月要1萬6410元。

對於「萬華安居」租金定價，住商企研室執行總監徐佳馨表示，若以該區域同類型產品，單坪市場租金約落在每坪1000元到1200元之間，若有裝潢可能達每坪1500元。

徐佳馨說，萬華安居雖然是新大樓且有保全管理，單坪租金僅約1000元，但交通位置不是那麼便利，離捷運站有點距離，從定價來看，除非符合一、二、三級弱勢分級資格，否則以同區域價格比較未必划算，一樣價錢或許可租到交通更便利的區位。

北市37歲李姓市民說，從電子地圖計算路程，要走17分鐘才能抵達龍山寺站，處於「開車嫌太近、步行又太遠」的尷尬距離，生活機能也不算很理想，「或許會考慮新北市比較靠近捷運站的位置」。