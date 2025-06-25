影／瑠公圳老宅列暫定古蹟 屋主賴碧珍盼文資審議後保存

新店瑠公圳蔡金木老宅近幾年面臨強拆，屋主屢次申請登錄文化資產，但仍面臨強拆，今天新北市文化局表示，收到登錄文化資產申請後，已依法列為暫定古蹟，6個月內完成現勘及文資審議。屋主賴碧珍也收到法院取消強拆的通知，不過賴碧珍仍不放心，擔憂罷免投票後恐仍面臨強拆，希望後續能順利通過審議，保存這棟見證瑠公圳發展的老宅。

文化局原本表示，文資審議委員認為此案尚未具備登錄文化資產法定標準，決議不予列冊追蹤，但賴碧珍於23日提出建物稅籍證明，改以建物所有權人身分申請指定古蹟及登錄歷史建築、紀念建築，並暫定古蹟，後續也將審議該建物是否具備資格。