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提高搶救率 新北允串連公私急救App
新北三峽上月發生重大車禍釀4死11傷，有民代質詢指，事故發生時，附近有具急救能力的人員，可惜新北未有效串接並推播「聽見AED」急救App。市長侯友宜認同議員建議的方向，允諾研擬串連急救先峰、聽見AED公私App，指示消防局提出報告及作法。
議員陳世軒說，目前常見的救護推播平台App，除中央消防署開發的「急救先峰」，還有民間非營利組織的「聽見AED」，能整合有證照訓練的醫護人員、志工、百姓，在事發第一時間支援，但新北在兩者應用推播落後，從2023年9月至今年5月，全市808件公共場所OHCA案，急救先峰僅推播174件、推播率21.5%，且新北未介接聽見AED，播件數為零。
陳世軒指，台中聽見AED推播數從去年9月至今高達2萬6千多件，南投縣有9700件，新北註冊數只有3.5%，資源無法充分利用是浪費。
陳世軒提出5項建議，包括強化推播串接與推播率，應串接聽見AED與急救先鋒，盤點並公開AED設置地點，架設可公開查詢地圖，且要設置在民眾全天候可取得之處；導入AED智慧化警報器，試辦智慧AED系統，事故發生時主動發出聲光提示，引導救援者取得設備。
消防局長陳崇岳說，推播能讓更多人知道，進而提高搶救率，新北使用消防署開發的急先鋒App，是考量比較穩定，偏鄉急救資源不及都會區，會與民間合作，議員提議與民間App串接方式不錯，有些條件需要滿足，擬在公共場所、500公尺內需要救護時會推播。
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