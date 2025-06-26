長者不再「囚居」 北市華強社區 設20座外掛電梯

位於北市萬華區的華強社區公寓建成至今已有40年，缺乏電梯，8、9旬老人受困公寓成「囚居晚年」，社區爭取補助外掛20座電梯，昨開工後，預計農曆年前將有3座完工。都更處說，去年放寬補助條件後，全市申請件數增快一倍。

華強社區屬於「群組式公寓」，多棟建築物共用同一筆土地，總戶數高達230戶，共有23座樓梯，管委會雖積極整合都更，但未能達到全區75%住戶同意，未進第二階段，不過住戶對於增設外掛電梯有共識。

住戶代表陳金耀分享，這次建外掛電梯的是社區8、9號兩塊基地，還有三棟公寓正整合，社區歷史悠久也住了不少長輩，有些年紀都超過80、90歲，爬樓梯都相當吃力，有些人行動不便晚年更只能「囚居」在家中。

市府去年也將華強社區納為整建維護策略地區，電梯補助額度從總工程經費50％提高至80％，補助金額上限由300萬元調升至480萬元，降低社區負擔。

都更處副總工程司傅舜華表示，今年全市有20多件申請案，前幾年數量大約10幾件左右，申請電梯增設的建築許可已放寬，但仍需獲得一半以上住戶同意，還是有零星個案整合困難，因低樓層通常會認為不需要，不願出錢，也認為電梯增設會拆到部分空間而拒絕，導致施工困難。

傅舜華說，也有很多個案申請到許可後，一樓住戶不同意，建商不敢動工，會透過說明會或專門陪伴員協助社區整合。