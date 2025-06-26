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盼地主不再聞古蹟色變 北市修法鬆綁

聯合報／ 記者楊正海／台北報導
北大同區域有極具文化底蘊的保安宮、孔廟、老師府等古蹟。記者林麗玉／攝影
北大同區域有極具文化底蘊的保安宮、孔廟、老師府等古蹟。記者林麗玉／攝影

北市商業區老舊建物被指定為古蹟文化資產後，不能與鄰地合併開發，所有權人辦容積移轉又受限土管條例限縮，規定臨路面寬未達5公尺，基準容積一律以300%計，市議會法規委員會昨修法，明定文資得排除臨路面寬限制並溯及既往。

都發局統計，北市共有14處被指定為文化資產，分別位於衡陽路、博愛路、開封街一段等第四種商業區，原本的法定容積是800％，被限縮後只能用300％基準容積，約產生43億差價。

議員柳采葳提案修訂土管自治條例第25條第2項，古蹟、歷史建築及紀念建築，不適用臨接道路面寬未達5公尺，基準容積率以300%計規定，並增訂得溯及既往適用新法規。

法規會昨審議時，都發局長簡瑟芳指出，原本所有權人可合併較寬的面積，把容積用完，但文資卻被限縮不能和鄰地一起建，無法達到面寬的要求，也無法爭取到法規的容積率，容積將大幅減損，也影響潛在所有權人申請保存文資意願。

法規委員會召集人吳世正也指出，被指定為古蹟和歷建後，就不能合併改建，若容積移轉仍比照一般建物來計算容積，對所有權人來說，會覺得不公平。文化局表示，修法後的容積移轉，所有權人未來仍需要提修復再利用計畫送審。都發局表示，所有權人容積轉移的獲利，可用於修復和維護管理。

歷史建築 文化資產 古蹟

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