新北捷運7線齊發 導入AI服務

新北捷運局昨在市政會議談捷運建設進度，2018年底以來，新北完成環狀線、淡海輕軌一期及安坑輕軌3條捷運，全長26公里、設置26座車站，目前正推動7條新線，總長57公里、涵蓋51座車站，未來總路網拓展至189公里、171座車站，三鶯線、萬大中和線進度逾90%，三鶯線今年底完工，萬大中和線拚2027年達陣。

新北捷運局長李政安說，捷運也導入AI智慧服務，淡海與安坑輕軌共12站高架站點完成27處AI攝影機架設，預計10月上線，針對輪椅、娃娃車、助行器使用者即時偵測、自動叫梯，減少候梯時間。安康院區站則啟用AI號誌優化系統，透過雷達與CCTV辨識人車流量，自動調節燈號，減少輕軌停等次數，有望擴大至全線。

雙北民眾通行仰賴捷運，台北捷運平均每日190萬人次搭乘，北捷6條主要線路中，板南線盈餘為9.16億元、淡水信義線盈餘4.96億元。文湖線則是虧損之冠。北捷指出，文湖線年虧損16億元，捷運路網是一體的，以個別路線計算無法呈現真實狀況。

新北捷運公司近年票箱收入雖提升，仍需挹注業外收益以平衡財務負擔，新北捷說，2024年受地震影響致票箱收入減少，靠全年度整體本業外收入含投資、附業，營收突破億元大關，年度結算有盈餘。