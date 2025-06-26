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新莊公幼供需失衡 民代籲活化國泰國小舊址

聯合報／ 記者葉德正劉懿萱／新北報導
新北新莊公幼供需失衡，公幼占比僅3成5，幼兒被迫跨區就讀或轉求助私幼。示意圖。本報資料照片
新北新莊公幼供需失衡，公幼占比僅3成5，幼兒被迫跨區就讀或轉求助私幼。示意圖。本報資料照片

新北新莊公幼供需失衡，公幼占比僅3成5，幼兒被迫跨區就讀或轉求助私幼，民代關注塭仔圳重劃區開發後，預估新增10萬人口，需求更緊繃，建議活化新莊國泰國小舊址，打造旗艦型幼兒園。市長侯友宜允諾評估，強調不只新莊，三重、蘆洲都會全力衝刺。

議員陳世軒昨質詢說，新莊國泰國小校地面積約1500坪，位於中正路與中環路交界，鄰近捷運輔大站與多條公車路線，交通便捷，是新莊區核心地段，預計2031年遷入塭仔圳重劃區。

陳憂心，目前公幼供給嚴重不足，新莊區3至5歲學齡幼童約9495人，公幼僅提供3403個名額，公幼供給占比僅約35%，比泰山、五股、樹林都低。

陳世軒表示，侯市長曾在板橋浮洲旗艦幼兒園動工時說新北還要更多，「不能只有板橋有，其他地區只能等。」

新莊家長蔡小姐表示，公托、公幼對許多家長來說比中樂透還難，跟私幼價格差距大，現今物價狂漲，能夠多一點名額對家長就多一線希望。

教育局表示，新北市公共化幼兒園108至113學年度增設245班收托6352人，大幅超前每年25班目標，113學年度全市公共化比率達39.49％，持續依區域需求盤點學校空間資源與公益回饋基地，增設公共化園所。

另，新泰塭仔圳市地重劃案第一區土地分配結果昨出爐，將於6月27日起至7月28日公告土地分配結果，地主可於公告期間內至泰山及新莊區公所、新北地政局閱覽公告及相關圖冊，或至地政局官網瀏覽相關資料，對分配結果有異議，可於30日內書面提出意見。

地政局表示，為讓塭仔圳第一區土地分配作業順利推進，陸續辦4場土地分配原則說明會，向區內4千多名地主說明配地原則及規定。

幼兒園 公幼

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