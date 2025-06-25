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卓揆開箱北市萬華安居社宅 300戶吸引2426人申請

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
行政院長卓榮泰、內政部長劉世芳、民進黨立委吳沛憶、國家住都中心董事長花敬群、國土署長吳欣修等人今天前往「萬華安居」社會住宅檢視聘品質。圖／行政院提供
行政院長卓榮泰、內政部長劉世芳、民進黨立委吳沛憶、國家住都中心董事長花敬群、國土署長吳欣修等人今天前往「萬華安居」社會住宅檢視聘品質。圖／行政院提供

中央所建社宅在雙北、桃園、高雄首波招租1470戶，其中位於「萬華安居」是台北市第1案，共招租300戶，至今已有2426件申請，超越申請名額8倍。行政院長卓榮泰昨親自「開箱」擔保品質，盼以社宅價格，展現豪宅價值。

昨日舉辦開箱活動的「萬華安居」位於台北市萬華區，鄰近河濱公園、市場及捷運站，總戶數300戶，房型包含套房、1房、2房及3房，最低月租金13.8坪含管理費6390元起；未來將設置138坪幼兒園，預計可收托45名幼童。

卓榮泰實際走訪「萬華安居」後，大讚品質好、房間明亮寬敞，並導入新科技管理大樓安全系統，涵蓋資訊管理、入門安全管理與先進的地震感知，是老舊社區或建物無法達到的，且在立委、里長要求下，設有閱覽室，讓孩子有更多學習與交流。

他也期許社宅能成為住宅典範，帶動周邊老舊社區、國宅或建築物逐步更新，藉引進新管理模式與科技設施，賦予老舊社區新生命，提升居民生活水準。

卓榮泰說，任何社宅從找地點、找團隊到興建落成，催生過程漫長艱辛，政府自2016年起在全台各地陸續興建社宅，招租數量會在2027、2028年進入高峰，提供更多、品質更好的社宅給需要的年輕人、出外就業、就學者等，也有一定保障比例給社會弱勢、警消人員。

談及社宅新政策，卓榮泰指出，內政部還在研議「婚育宅」要擴大到什麼程度，鼓勵住在社宅中的民眾結婚、生子，可享有更優惠的租金補貼，只要人民有需求，政府就一定站在政策最前端；據悉，萬華安居婚育宅比例約占5％，收費將按社宅標準收取。

針對傳出萬華安居申請爆量，國家住都中心董事長花敬群指出，6月9日至24日，共2426件申請案，超過名額8倍，中簽率約12%，過去台北市社宅中籤率約在5%、約20倍，7月8日申請截止時可能朝此趨勢邁進，顯見民眾對社宅期待和需求數量真的很高。

花敬群也說，5月已公布第2季社宅共1470戶，目前正在招租，預計7月20日會辦第3季社宅招租記者會，屆時應該會有超過1700戶公告招租，第4季預計有近1400戶社宅會在10月公告，未來3年半應該會有超過4萬6000戶社宅完工招租。

台北市萬華區「萬華安居」已開放民眾申請入住。圖／行政院提供
台北市萬華區「萬華安居」已開放民眾申請入住。圖／行政院提供
行政院長卓榮泰今天親自開箱台北市萬華區「萬華安居」社會住宅。圖／行政院提供
行政院長卓榮泰今天親自開箱台北市萬華區「萬華安居」社會住宅。圖／行政院提供

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