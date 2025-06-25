快訊

不到2個月升幅達7%！台幣升值壓力大 央行副總裁這樣看

台南光電弊案開庭！今傳喚黃偉哲作證 稱力暘總裁「拜會像陳情」

議員指滲透群組抓飆車族 新北警局長澄清：非臥底純網巡

中央社／ 新北25日電

議員表示，警察可以臥底，滲透群組抓飆車族新北市警察局長廖訓誠說明，這是網路巡查，不能講臥底；但群組的審核趨嚴，要加入不容易，甚至群組會當天成立當天解散。

民眾黨新北市議員陳世軒今天在新北市議會質詢表示，暑假將至，噪音車亂象恐再升溫，新北市雖設有約210處噪音科技執法據點，每年透過科技執法舉發約4000件，但飆車族改車深夜或凌晨飆車，不僅驚擾民眾作息，孩童也常被嚇醒大哭。

陳世軒說，警方雖嚴格執法但仍是防不勝防、抓不慎抓，警方目前也有一些手段可進行阻絕飆車，他詢問廖訓誠「局長，我知道你們有滲透群組，實務上怎麼做？」

廖訓誠答詢表示，這些飆車族早期有一個群組，所以警方有想辦法進入到這個群組。可是後來發現，這個群組審核越來越嚴，所以要加入已不是那麼簡單，飆車族後來知道警方的查緝手段後，有些群組是「當天成立，當天解散」。

陳世軒說，警察可以臥底，因為飆車群組都會公布何時在哪裏集合及準備跑。

廖訓誠立即表示，「這個我們是網路巡查啦，不能講臥底」。

陳世軒說，同意不講臥底、是網路巡查，但警察要加強滲透，才有辦法真的去抓到他們，否則等到民眾檢舉，警察到場，飆車族都不知道跑到哪了，不可能抓到。

最後，陳世軒建議新北市應比照桃園市作法，大量部署無人巡迴式移動科技執法設備，以靈活機動方式取締噪音車輛。這種不需人力值守的系統，可在飆車族常出沒的時段與路段「出奇制勝」，提升嚇阻力道。

飆車族 陳世軒 議員 警察 新北

延伸閱讀

散布付費A片到LINE群組 遭AV女優怒提告 法院判刑4月

30萬黑道成滲透對象 侯友宜：黑幫實力不足以對抗警力

議員促新北防「零日攻擊」 侯友宜：強化保護基礎設施

詐騙層出不窮 新北金融機構阻詐632件攔4億元

相關新聞

卓揆開箱北市萬華安居社宅 300戶吸引2426人申請

中央所建社宅在雙北、桃園、高雄首波招租1470戶，其中位於「萬華安居」是台北市第1案，共招租300戶，至今已有2426件...

新北貢寮區公所志工在職訓練 強化防災、防詐與安全意識

為提升志工專業知能與實務應對能力，新北市貢寮區公所今(25)日舉辦「志工隊在職訓練」，邀集區內志工齊聚一堂，透過一系列課程加強防災應變、防詐騙識能及道路安全觀念，為社區安全把關打下更穩固基礎。

新北瑞芳三貂嶺三爪子橋設臨時便橋 預計7月底完工

為改善新北市瑞芳區碩仁里居民長期聯外不便問題，台鐵公司進行「瑞芳區碩仁里聯外道路臨時便橋附掛平溪線三爪子橋工程」，台鐵平溪線三爪子橋段，橫跨基隆河下游側，設置臨時便橋並拓寬至60公尺，外側加設120公分通行道，供行人與機車通行。將有效改善居民對外交通的安全與便利性，同時確保不影響列車行駛安全，預計將於今年七月底前完工啟用。

新北金山香菓園溪流護岸毀損 鄰民宅居住不安全

去年10月的兩個颱風過境，讓金山香菓園15號附近的溪流護岸毀損嚴重，甚至鄰溪而居的民宅還有地基掏空下陷的狀況，為此居民也憂心，若是溪流護岸沒有進場修復，地基繼續掏空下陷，再一次颱風來的大雨恐怕就會讓住家不保，因此市議員張錦豪也邀請相關單位辦理會勘，期盼能有解決辦法。

紅十字會攜手新北淡水民權里舉辦防災講座 強化社區防災能量

為了要在災害來臨時，做好防災及應變準備，中華民國紅十字會賑濟處日前來到新北市淡水區民權里，與里長一起舉辦一場防災講座訓練實作課程，現場由紅十字會來教大家如何了解社區所面臨的潛在災害，災害應變該怎麼樣做處置與準備，並且有效發揮自助跟互助的精神來讓自己的社區能夠獲得比較安全的防災能量。

新北義消救災費擬調漲15% 3880人受惠最快2026年上路

新北議員蔡錦賢今在總質詢提出，義交協勤費將從2026年起調高為每小時230元，盼義消依調整比例15%，提高為每小時175...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。