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周年慶復業？新光三越氣爆後今解封 議員：這事母湯喔

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中新光三越現況，外側鐵圍籬已拆。記者趙容萱／攝影
台中新光三越現況，外側鐵圍籬已拆。記者趙容萱／攝影

台中新光三越今年2月13日氣爆釀5死悲劇，今檢方率館方等重返現場，准予11樓、12樓解除封鎖，新光將可修繕，有機會拚周年慶復業。對此，市議員認為，新光三越不應該「邊施工卻邊營業」，市府應該把關，在專家監督下修復，修復後要全面檢查合格，方能准許復業。

台中市議員陳淑華要求，市府應該把關，修復後要都發、消防重新檢查，室內裝修、公共安全、消防系統、垂直升降系統、緊急逃生避難系統都要檢查合格。

陳淑華認為，龐大的施工鷹架，會讓民眾畏懼，不適合在鷹架還搭著就貿然讓他營業，不應該邊施工卻邊營業，讓民眾穿過施工架到裡面消費有安全疑慮，安全是唯一的標準。

台中市議員吳佩芸指出，台中新光三越氣爆造成建築物外觀及內部諸多損傷，假如建築、土木專家鑑別後是可修復時，應在專家監督下進行安全施工，避免後續颱風季節來臨造成不可預期的公共安全意外。

台中新光三越2月13日氣爆。圖／報系資料照
台中新光三越2月13日氣爆。圖／報系資料照

議員 新光三越氣爆

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