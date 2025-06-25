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新北義消救災費擬調漲15% 3880人受惠最快2026年上路

聯合報／ 記者劉懿萱葉德正／新北即時報導
新北議員蔡錦賢今在總質詢提出提高義消的救災費。記者劉懿萱／攝影
新北議員蔡錦賢今在總質詢提出提高義消的救災費。記者劉懿萱／攝影

新北議員蔡錦賢今在總質詢提出，義交協勤費將從2026年起調高為每小時230元，盼義消依調整比例15%，提高為每小時175至200元。新北市長侯友宜允諾，讓義消跟進提高15％，救災費調漲為175元。消防局說，救災費調漲為175元後，消防局將重新核算經費，待審查同意後，2026年即可實施，預估3880人受惠。

蔡錦賢今質詢說，義交協勤費已經提高到每小時230元，義消卻仍是原本的150元，盼義消依調整比例15%，提高為每小時175至200元。侯友宜說，新北市編列5201萬用在協勤費、救災費上，並承諾將協勤費調高比例15％，變成每小時175元。

消防局指出，新北市現有3880人義消，義消屬性分救災義消、救護義消、防宣義消，每人每月平均協勤4至12小時不等，平均每人每年協勤約89.3小時。目前義消協勤救災費每小時150元，今救災費調漲為175元後，消防局將重新核算經費並會辦相關單位後，經審查同意後，2026年即可公布實施。

新北市議員彭一書肯定市府調升救災費，他說消防出勤人力一向吃緊、工作內容繁重。義消是支援救災體系不可或缺的環節，能提升義消相關救災補助與費用，樂觀其成。

調漲 侯友宜

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