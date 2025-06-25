紅十字會攜手新北淡水民權里舉辦防災講座 強化社區防災能量

為了要在災害來臨時，做好防災及應變準備，中華民國紅十字會賑濟處日前來到新北市淡水區民權里，與里長一起舉辦一場防災講座訓練實作課程，現場由紅十字會來教大家如何了解社區所面臨的潛在災害，災害應變該怎麼樣做處置與準備，並且有效發揮自助跟互助的精神來讓自己的社區能夠獲得比較安全的防災能量。

中華民國紅十字會賑濟處處長林嘉慧表示，在社區的一個防災宣導上，透過課程的設計認識災害與應變，接著進行互動實作課程，例如是CPR以及AED的學習，加上基礎繩結教學，並且應用在，防災颱風來的時候，怎麼樣去綁固定物或是家裡一些物品的固定，或是搭建緊急庇護所，這些都是能夠讓民權里的志工及居民學到許多各種災害的應變技能。

民權里長江瑟媚也表示，非常感謝紅十字會，這次有特別有這個機會，讓災害的時候大家可以有一些求生的一些技巧，其實過去民權里，就成立自主防災社區推動計畫，面對大區域的災害發生時，居民自救是相重要且關鍵，透過平時訓練，讓每一位居民都可以成為救災好幫手。而這次有紅十字會帶來更多防災技能，提升志工的防災能量。