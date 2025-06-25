新北貢寮區公所志工在職訓練 強化防災、防詐與安全意識

為提升志工專業知能與實務應對能力，新北市貢寮區公所今(25)日舉辦「志工隊在職訓練」，邀集區內志工齊聚一堂，透過一系列課程加強防災應變、防詐騙識能及道路安全觀念，為社區安全把關打下更穩固基礎。

本次訓練特別針對災害發生時的初步應變措施、颱風與地震等天然災害的預警與應對進行說明，並由警方講授最新詐騙手法與防範對策，提醒志工在日常服務中協助長者與民眾提高警覺，守護財產安全。此外，道路安全部分則聚焦於行人與車輛的互動安全，強化志工本身與社區民眾的交通安全意識。

除了實用的訓練課程，活動也邀請卯澳社區理事長吳享蓉女士分享其深耕漁村多年的生活經驗與社區營造歷程。吳理事長以親身經歷談到漁村文化保存、居民互助精神及在地永續發展的實踐，讓志工夥伴從不同角度認識地方特色與服務價值，激發更多投入社區行動的熱情。

活動中，新北市經濟發展局也安排用電安全講座，從居家用電觀念、常見電器使用錯誤，到如何預防電器走火等議題，讓志工了解並傳遞安全用電的重要性，進一步守護社區安全。

貢寮區長柯建輝表示，對所有志工長期的默默付出表達誠摯感謝，貢寮的志工夥伴們不僅在日常服務中扮演重要角色，更是社區安全與福祉的守護者。區公所將持續透過訓練與資源整合，強化志工團隊的能力與凝聚力。