音圖工程款增加...議員質疑不符但書 114億餘元預算遭暫擱

台北市立圖書館新總館與台北音樂廳（音圖）兩度流標，市府調整總工程費預算增43億餘元，今送議會大會二、三讀，有議員質疑，物價指數僅增加10%內，卻增加大筆預算無法接受，要求暫擱。議長戴錫欽裁示，請市府相關單位向個別議員再說明。

音圖因兩度流標市府總工程費從71.6億增加至114.9億，議會教育委員會昨審議後通過，今送大會二、三讀。不過議員苗博雅指出，2022年8月當時有決議有但書，通過總經費為74億2451萬元，未來除因物價調整，否則不得再增加預算，而當時物調指數108，而現在物價指數115.28，幅度約增10%，卻增加60%預算，無法理解，市府應再說明。

由於當下教育委員會一、二召尚未到場，參與委員會議員之一，民進黨議員趙怡翔表示，看緊市民荷包是議員職責，市府也有責任向議員、民眾說明預算暴增的原因與編列經過，且按造時程今年早該完工，現階段卻連發包都沒辦法，委員會中也要求市府要做責任政治檢討，跨黨派都有共識。議長戴錫欽裁示，案子先暫擱，請教育局、文化局向苗再說明。

教育委員會召集人、議員秦慧珠表示，昨天再審議時包含市府相關單位，都有做詳盡說明，跨黨派議員也有到場並發言，市府會先和各別議員溝通，再送大會二、三讀，若仍有意見就是朝野協商。