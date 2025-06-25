新北金山香菓園溪流護岸毀損 鄰民宅居住不安全

去年10月的兩個颱風過境，讓金山香菓園15號附近的溪流護岸毀損嚴重，甚至鄰溪而居的民宅還有地基掏空下陷的狀況，為此居民也憂心，若是溪流護岸沒有進場修復，地基繼續掏空下陷，再一次颱風來的大雨恐怕就會讓住家不保，因此市議員張錦豪也邀請相關單位辦理會勘，期盼能有解決辦法。

當地居民曹先生說，地基掏空下陷的狀況越來越嚴重，很憂心居住安全，但相關單位都無法改善問題，感謝這次市議員張錦豪再度發起會勘，真的希望相關單位可以提供協助，讓居住更有保障。

可以見到這條溪流溪床歷經去年兩次颱風的大水襲擊，造成高低落差、斷層與裂縫，並從去年到現在都沒有單位可以進場協助，現在裂縫、斷層與高低差是越來越大，市議員張錦豪期待透過會勘邀請來相關單位能夠集思廣益，為鄰近的居民找到改善的辦法。

市議員張錦豪表示，這次在會勘中提出希望可以透過風災後的搶災，或是以這條潛勢溪流的整治來改善現況，期盼相關單位能夠去思考最好的方式，做到預防災害與減災的工作，並且也守護居民的居家安全，避免下一次颱風或是大雨的到來，讓災害擴大或是造成居民的財產損失，屆時再進場整治恐怕就來不及了。