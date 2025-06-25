快訊

僅自備358萬...邱澤經紀公司買近9千萬迪化街古厝 貸款成數高達96%

賺海外所得要主動申報！她弄錯一觀念連補帶罰上百萬元

新北金山香菓園溪流護岸毀損 鄰民宅居住不安全

觀天下／ 記者廖品涵／金山報導
地基掏空造成高低落差、斷層與裂縫，影響民眾居住安全。 圖／紅樹林有線電視提供
地基掏空造成高低落差、斷層與裂縫，影響民眾居住安全。 圖／紅樹林有線電視提供

去年10月的兩個颱風過境，讓金山香菓園15號附近的溪流護岸毀損嚴重，甚至鄰溪而居的民宅還有地基掏空下陷的狀況，為此居民也憂心，若是溪流護岸沒有進場修復，地基繼續掏空下陷，再一次颱風來的大雨恐怕就會讓住家不保，因此市議員張錦豪也邀請相關單位辦理會勘，期盼能有解決辦法。

當地居民曹先生說，地基掏空下陷的狀況越來越嚴重，很憂心居住安全，但相關單位都無法改善問題，感謝這次市議員張錦豪再度發起會勘，真的希望相關單位可以提供協助，讓居住更有保障。

可以見到這條溪流溪床歷經去年兩次颱風的大水襲擊，造成高低落差、斷層與裂縫，並從去年到現在都沒有單位可以進場協助，現在裂縫、斷層與高低差是越來越大，市議員張錦豪期待透過會勘邀請來相關單位能夠集思廣益，為鄰近的居民找到改善的辦法。

市議員張錦豪表示，這次在會勘中提出希望可以透過風災後的搶災，或是以這條潛勢溪流的整治來改善現況，期盼相關單位能夠去思考最好的方式，做到預防災害與減災的工作，並且也守護居民的居家安全，避免下一次颱風或是大雨的到來，讓災害擴大或是造成居民的財產損失，屆時再進場整治恐怕就來不及了。

颱風 議員 張錦豪

延伸閱讀

等車日曬雨淋 新北汐止康寧街要增公車候車亭

營造年輕化外觀 新北汐止忠厚市場盼打造網紅打卡點

新北汐止橫科路窄拓寬 先找電箱位置電桿下地

補充滿滿能量 汐止議員送金龍國小社團100箱水

相關新聞

新北義消救災費擬調漲15% 3880人受惠最快2026年上路

新北議員蔡錦賢今在總質詢提出，義交協勤費將從2026年起調高為每小時230元，盼義消依調整比例15%，提高為每小時175...

新北貢寮區公所志工在職訓練 強化防災、防詐與安全意識

為提升志工專業知能與實務應對能力，新北市貢寮區公所今(25)日舉辦「志工隊在職訓練」，邀集區內志工齊聚一堂，透過一系列課程加強防災應變、防詐騙識能及道路安全觀念，為社區安全把關打下更穩固基礎。

新北瑞芳三貂嶺三爪子橋設臨時便橋 預計7月底完工

為改善新北市瑞芳區碩仁里居民長期聯外不便問題，台鐵公司進行「瑞芳區碩仁里聯外道路臨時便橋附掛平溪線三爪子橋工程」，台鐵平溪線三爪子橋段，橫跨基隆河下游側，設置臨時便橋並拓寬至60公尺，外側加設120公分通行道，供行人與機車通行。將有效改善居民對外交通的安全與便利性，同時確保不影響列車行駛安全，預計將於今年七月底前完工啟用。

新北金山香菓園溪流護岸毀損 鄰民宅居住不安全

去年10月的兩個颱風過境，讓金山香菓園15號附近的溪流護岸毀損嚴重，甚至鄰溪而居的民宅還有地基掏空下陷的狀況，為此居民也憂心，若是溪流護岸沒有進場修復，地基繼續掏空下陷，再一次颱風來的大雨恐怕就會讓住家不保，因此市議員張錦豪也邀請相關單位辦理會勘，期盼能有解決辦法。

紅十字會攜手新北淡水民權里舉辦防災講座 強化社區防災能量

為了要在災害來臨時，做好防災及應變準備，中華民國紅十字會賑濟處日前來到新北市淡水區民權里，與里長一起舉辦一場防災講座訓練實作課程，現場由紅十字會來教大家如何了解社區所面臨的潛在災害，災害應變該怎麼樣做處置與準備，並且有效發揮自助跟互助的精神來讓自己的社區能夠獲得比較安全的防災能量。

音圖工程款增加...議員質疑不符但書 114億餘元預算遭暫擱

台北市立圖書館新總館與台北音樂廳（音圖）兩度流標，市府調整總工程費預算增43億餘元，今送議會大會二、三讀，有議員質疑，物...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。