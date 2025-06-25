新北瑞芳三貂嶺三爪子橋設臨時便橋 預計7月底完工
為改善新北市瑞芳區碩仁里居民長期聯外不便問題，台鐵公司進行「瑞芳區碩仁里聯外道路臨時便橋附掛平溪線三爪子橋工程」，台鐵平溪線三爪子橋段，橫跨基隆河下游側，設置臨時便橋並拓寬至60公尺，外側加設120公分通行道，供行人與機車通行。將有效改善居民對外交通的安全與便利性，同時確保不影響列車行駛安全，預計將於今年七月底前完工啟用。
臨時便橋兼顧施工彈性與未來調整空間，立法委員廖先翔也特地前往視察工程進度，對工程執行效率與現場安全表示肯定，預期工程完成後，將提供一條安全、便捷的替代通行路線，將能有效紓解交通瓶頸。地方也十分感謝中央與地方的密切合作，提升整體生活品質，回應民眾期待。
立法委員廖先翔表示，隨著三貂嶺瀑布成為熱門景點，遊客和居民使用同一條狹小的聯外路線，常常造成困擾。在地方政府與台鐵多次協商與討論後，決定在既有鐵道一側加設臨時便橋，供機車與行人通行。工程自今年五月動工，因規模單純，預計七月底完工，不僅改善居民出入，更保障遊客安全，也避免違規通行的疑慮。
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