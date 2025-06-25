醫療AI交流媒合會高雄登場 數發部：新創需穩定訂單
數發部「2025 DEMO DAY醫療AI及HIS系統交流媒合會」今天在高雄亞灣登場，數發部次長林宜敬表示，政府應協助生態系健康發展，但軟體產業創新應由民間力量主導才會成功。
林宜敬致詞表示，行政院挹注數位部100億元投資AI新創公司，業者要先證明自己有能力將產品行銷到全世界，科技公司需要的是長期穩定大量訂單，而非政府補助；今天的媒合會聚焦於解決醫療產業問題並提出降低成本方案。
林宜敬說，政府扮演媒合平台角色，協助賣方快速接觸數十家潛在客戶，省去逐一拜訪的時間成本，「如果要一家一家約可能要拜訪2、3個月，甚至可能約不到」，同時也為買方聚集各式解決方案，提升配對效率。
今天共有8家業者與會展示技術，包括大同醫護、長佳智能、麗臺生醫、陽碩科技、戴克智慧、柏瑞醫、先勁健康科技、遠傳電信等；AI應用包括FHIR與診所雲系統應用、生長評估系統、身心壓力暨中風平台解決方案、骨鬆肌少輔助診斷、用藥評估等。
其中，麗臺生醫的自律神經檢測儀可快篩身心壓力分析、心電訊號分析與AI中風預防，目前已使用於國家衛生研究院群體健康所、馬偕紀念醫院、北醫雙和醫院、宜蘭羅東博愛醫院等。
柏瑞醫公司則推動女性健康與預防醫學普及化，整合AI影像判讀基因檢測，並結合醫療人工智慧專業，旗下AIXA系統可6秒快速評估骨密度與肌肉量，預測骨鬆、肌少症與骨折風險；此系統已運用於國內外超過230間醫療院所。
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