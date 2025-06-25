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華強社區申設2電梯開工 北市府：熱心屋主成功整合

中央社／ 台北25日電

台北市都更處表示，萬華區華強社區內的9號社區，經熱心屋主整合鄰居意願，並說服出資興建電梯、成功取得半數以上同意後，向市府申請增設2座電梯，今天開工。

台北市都市更新處發布新聞資料表示，萬華區糖廍里華強社區分為8號社區（10棟建築物約100戶）、9號社區（10棟建築物約100戶）、11號社區（3棟建築物約30戶），社區均為40年以上、5樓公寓，居民多屬長輩，上下樓不方便，需增設電梯打造便利進出空間。

新聞資料提到，華強社區9號社區屬單一地號土地且有多幢多棟建物，所有權人眾多。針對民眾申設電梯需求，除持續輔導並舉辦多次法令說明會。

都更處表示，經熱心屋主積極整合街坊鄰居意願並說服出資興建電梯，成功取得過半數以上同意書後，向市府建管處申請電梯雜項執照增設2座電梯。

都更處說，此社區申設2座電梯今天上午開工，社區內有其餘電梯仍在申請雜項執照，興建完成後預期可成為萬華區簇群式社區增設電梯典範，讓社區內戶戶皆可搭電梯，解決「人宅雙老」困境。

此外，為減輕住戶經濟壓力，減少整合困難度，提高增設電梯意願，都更處表示，市長蔣萬安上任後推動「都更8箭」包含電梯加碼辦，補助每座電梯新台幣250萬元提高至300萬元，並修法放寬申請資格。

都更處說，單棟建築物區分所有權人過半數選定代表人可申請補助，讓未成立管委會的公寓也能申請，且在去年公告整建維護策略地區建物，增設電梯補助可提高至總工程經費地80%、480萬元為限，政策推出至今已有47件申請。市民想了解增設電梯及補助等規定可洽都更處。

電梯 都更 建築

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