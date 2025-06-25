台東鹿野「法爾自然紅烏龍茶」 茶館 今於台北盛大開幕

來自台灣東部鹿野純淨茶園的「法爾自然紅烏龍茶」，榮獲比利時國際風味評鑑（ITI）三顆星最高獎項的肯定，今天下午於台北市榕錦時光生活園區舉辦「茶友會暨茶館開幕活動」，雖然活動中途下起大雨，但現場民眾笑說就像茶葉一樣遇水則發，期待各界都能品嘗到台灣茶界的驕傲「紅烏龍」。

紅烏龍今天正式進駐台北市「榕錦時光」園區，台灣紅烏龍茶推廣協會秘書長韓國棟解釋，坊間有說法稱紅烏龍是紅茶與烏龍茶混合沖泡或調和而成，這完全是錯誤認知，紅烏龍茶其實是結合紅茶與烏龍茶製法技術所創新研發的一種獨特茶品，由時任農業部茶及飲料作物改良場東部分場長的吳聲舜與當地茶農、製茶師歷經多年研製而成，自2008年上市至今已成為台灣特色茶的新代表作，吳聲舜也被譽為「紅烏龍之父」。

吳聲舜解釋，「法爾自然」源於佛語，也深刻體現了其製茶哲學，茶菁源自鹿野無汙染高山茶園，無農藥殘留；不添加人工香料或化學調味，茶香純淨天然；且經焙火後去除多餘咖啡因，久泡不苦，適合冷泡、熱泡、餐配或日常飲用。

紅烏龍茶蘊含多種有益人體的天然營養素，包含天然抗氧化劑，有助於減少自由基損害、延緩老化的「茶多酚」；有助於調節血脂、提升代謝力的「兒茶素」；放鬆、減壓與提升專注力的「茶胺酸」；幫助水分平衡、心血管與神經穩定的礦物質如鉀、鎂。

今天除了紅烏龍之父吳聲舜、台灣紅烏龍茶推廣協會理事長王屏生等人開幕剪綵外，農業部茶改場長蘇宗振、製茶名家及協會理監事等也一同揭幕。此外，農委會前主委林享能、北一女前校長周韞維、台北市警局前局長陳嘉昌等前官員所組成樂團也演奏薩克斯風、吉他與歌唱等表演，為今天的開幕活動增添不同的樂齡風采。