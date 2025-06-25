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台北兒童新樂園「星動樂園」6/28-29閃亮登場

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導
照片取自臺北大眾捷運股份有限公司
照片取自臺北大眾捷運股份有限公司

臺北市兒童新樂園於6月28日至29日晚間6時30分至10時舉辦「星動樂園」活動，超人氣偶像團體男團SEVENTOEIGHT及女團GENBLUE幻藍小熊，接連兩天輪番開唱，現場可暢玩遊樂設施。

北捷公司表示，6月28日專屬男團之夜，由超人氣男團SEVENTOEIGHT搭配選秀節目「SCOOL」出身的青春男團AFTER SCOOL閃亮登場，炒熱全場氣氛。6月29日女團之夜不遑多讓，知名女團GENBLUE幻藍小熊，獨家獻上暑假唯一戶外專場，精采演出讓人捨不得離開。活動期間，園區3樓摩天輪前多組表演團隊接棒演出，如螢光馬戲雷鬼秀、機器人LED炫光舞、蝴蝶造型踩高蹺、led立方光的律動等，巧妙結合燈光科技與絢爛舞蹈，親身感受有趣的視覺饗宴。

北捷公司表示，現場將施放約120秒高空煙火秀，讓大家在煙火燦爛的夜空下盡情享受，當日憑票入場可無限暢玩園區內15項熱門遊樂設施，並體驗身歷其境的光XR實境遊戲，如星際謎域：宇宙探險者XR、蛋蛋大逃殺等，想成為最厲害的保衛英雄、冒險家或賽車手，歡迎成為奇幻秘境的一員。現場設有超人氣胖卡美食市集，提供多樣化餐飲選擇，滿足每位老饕味蕾；每日前500名入場者，可隨機獲得限量螢光小玩具一份。

 

聚傳媒

賽車手 北捷

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