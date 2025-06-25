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新北「珊瑚小學堂」 體驗珊瑚復育的奧秘

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導
照片取自新北市政府
照片取自新北市政府

新北市漁業處推動的「珊瑚小學堂」課程，將於7月1日起免費報名，並於7月12日起至8月3日止，共8場次，在新北市海洋資源復育園區熱情開課。新北市漁業處邀請大小朋友親身參與珊瑚復育的精彩體驗，深入了解東北角海域中絢麗多樣的珊瑚生態。

漁業處表示，台灣東北角海域位於亞熱帶，黑潮及大陸沿岸流的交匯區域，清澈的水質及適宜的溫度讓珊瑚在此片海域建立起繁盛的群聚，由於珊瑚可提供海洋生物棲息、食物來源、繁殖及躲避天敵的絕佳空間，為魚蝦貝類等海洋生物的優質棲地，故生物多樣性高，因此有「海中熱帶雨林」的美稱。為使海洋資源永續發展，新北市政府與國立臺灣海洋大學合作，以新北市海洋資源復育園區作為海洋教育及海洋復育基地，將新北市貢寮鮑養殖池內附生的珊瑚，採集至本市海洋資源復育園區海底池(珊瑚農場)進行養殖，建立人工培育珊瑚的技術，推動山海造林計畫，並辦理珊瑚小學堂，讓民眾能體驗種植珊瑚，實際參與珊瑚復育的過程。

國立臺灣海洋大學教授識名信也表示，透過珊瑚小學堂的實作體驗與知識傳遞，我們將海洋保育的核心精神化為可被感受與實踐的行動，讓每一位參與者都成為保護海洋的種子，課程當日將由海洋大學的專業人員帶領，為學員深入介紹東北角海域的珊瑚生態。除了觀察珊瑚骨骼與共生藻外，學員還能親手參與珊瑚苗的種植與基座彩繪，實際體驗珊瑚的成長與復育過程，並了解珊瑚與海洋環境之間緊密且互依的關係。而珊瑚小學堂將於7月1日開放線上報名，共辦理8場次課程(7/12、7/13、7/19、7/20、7/26、7/27及8/2、8/3)，課程免收費，五歲以上皆可參加。

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珊瑚 復育

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