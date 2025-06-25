罰不怕？酒駕累犯高達4次 北市公布全名單

台北市交通事件裁決所今公告酒駕、毒駕及拒測累犯名單，單次累犯最多者為彭信凱，酒駕累犯4次，這次酒毒駕累犯2次以上者共有32名。

裁決所表示，此次公告酒駕、毒駕及拒測累犯名單有32名，其中酒、毒駕累犯2次者有25名，3次以上者有7名，合計32名。北市已累計公布1867人次。

裁決所表示，這次公告名單累犯次數最多者為彭信凱，酒駕累犯4次，因酒測值超過0.25mg/L涉公共危險罪，由警方移送司法機關辦理，汽車駕照處禁考3年。

罰鍰最高者為戴綜甫、鄒維育及廖逢邦，酒駕累犯2次處罰鍰12萬元，汽車駕照吊銷3年。本次公告名單中26件已結案，2件申請分期繳款，餘4件未結案者全數移送強制執行，移送金額37萬元。

裁決所提醒，有酒駕違規行為車輛牌照一律吊扣2年。累犯者處以高額罰鍰，按前次罰鍰金額加罰9至18萬元。因而肇事致人重傷或死亡，得沒入該車輛；年滿十八歲同車乘客同罰最高處罰鍰1萬5000元。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885