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全台唯一沒幸福巴士與幸福小黃在新北這行政區 侯友宜允爭取

聯合報／ 記者葉德正劉懿萱／新北即時報導
新北市議員馬見（右）今天質詢烏來交通問題。記者葉德正／攝影
新北市議員馬見（右）今天質詢烏來交通問題。記者葉德正／攝影

新北市議員馬見今天總質詢指出，交通部從2016年推動DRTS「偏鄉需求反應式公共運輸」計畫，也就是幸福巴士、幸福小黃，改善偏鄉地區交通，全台有65個偏鄉，新北市烏來區是唯一本到沒幸福巴士及幸福小黃的偏遠地區。侯友宜表示，會請公所、交通局評估路網，並爭取原民會與交通部補助，「我會全力支持」。

馬見指出，近期高齡駕駛引發的交通事故各界關注，但他從中間看到的是，他們不是不知道自己眼耳手腳的退化，很多時候他們不是堅持要自己開車，而是別無選擇，深居原鄉部落的族人長者們就是一例。

馬見表示，市府這幾年推動134條新巴士、18條幸福巴士路線，涵蓋了全市25區的交通接駁網，但這片交通地圖上，只有烏來是一片空白。

馬見指出，烏來區全區僅有忠治線、信賢線巴士，每天僅各有3班車，錯過就要等上好幾個小時，營運經費並非由交通局編列預算，而是要烏來區公所自籌，新北市22個行政區中，只有烏來，要自己出錢營運巴士。

馬見說，部落許多長者幾乎每個月要到新店的醫院報到，他們凌晨就起床搭第一班社巴到烏來總站，再轉新店客運849公車，花了將近兩個小時終於抵達新店捷運站，又要再轉計程車，「這不是看病，是折磨」。

馬見說，六年前他就呼籲導入DRTS，至今卻未見進展，他要求市府在今年內召開「烏來交通整合計畫」協調會議，為原鄉盤點需求與資源設計、導入DRTS的交通資源。

交通局長鍾鳴時指出，烏來當年有透過區公所向公路總局申請幸福巴士，但當時地方推動因為涉及地方運輸產業合作關係，計畫最後沒有貫徹下去。

侯友宜回應，會請公所、交通局評估路網，並爭取原民會與交通部補助，「我會全力支持」。

烏來 巴士

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