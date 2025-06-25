北市動物園暑期周六營業時間延長 星光票加開熱門活動

台北市立動物園目前年度休園中，預計28日開幕，園方今也宣布，配合暑假到來，於7月5日至8月23日共計8個周六夜晚，將延長開放至晚上9點，「星光票」均一票價60元從下午4點30分售票至晚上8點，更加開多項熱門活動，邀請民眾前往參觀。

園方表示，夏天到來除大門廣場會定時開啟噴泉及步道噴霧為園區降溫，非洲動物區的斑馬活動場周步道，設計定時的「FUN雨淋」體驗活動，感受天降甘霖的喜悅。

園方說，今年「動物涼一夏」以水為題，規畫8種與水域直接聯想物種主題，包含河馬、馬來長吻鱷、兩棲爬蟲、歐亞水獺、馬來虎、黑腳企鵝、亞洲象、紅毛猩猩，民眾下午可先在物種活動場先觀察觀察動物白日行為活動，傍晚時分，保育員將登場分享動物的照養點滴、保育故事，以及適應環境調控體溫的秘訣，及提供給動物消暑方法。

園方表示，兒童動物區「家鵝」傍晚是列隊遊行般地跟著保育員，走到「動物行為學院」。此外，首次開放的沙漠澳洲動物區，將提供時下流行的野餐體驗，歡迎民眾帶著點心、自備野餐墊席地而坐來場悠閒的下午茶或「夜FUN野餐趣」。