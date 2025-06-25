試辦2機車格可放一輛重機挨批轉彎 新北交通局解釋原因
新北市交通局日前宣布開放大型重機停放路邊機車格，民眾黨新北議員陳世軒今質詢指出，交通局12日才回覆目前沒有開放計畫，僅隔數日就大轉彎。新北交通局長鍾鳴時解釋，政策轉折是因台北市實施可以跨格位、斜停，原本擔心沒有停在格位內，將視為違規，現在能跨位停的話，就能解套。
陳世軒指出，他在上個月業務質詢中以台北、台中選擇路段試辦重機停車為例，呼籲新北市應與時俱進，開放大型重機停放一般機車格；交通局以書面回覆全面開放須中央修法、設置重機專用格為主，還說台北市試辦經驗成效不佳，不建議開放，但新北市改喊八月試辦，難道交通局說的那些困難都已經排除？
陳世軒進一步指出，交通局以全面開放為前提，引用台北市重機停車率低、沒斜放兩格車格為由，作為不開放的理由，此外，交通局是否已拍板三重、板橋、新店為試辦區，挑選標準為何？並建議調整新北機車格劃設偏小問題、以及研商他提出的大漢橋交通改善方案。
鍾鳴時說，政策轉折是因台北市實施可以跨格位、斜停的策略，原本擔心沒有停在格位內，將視為違規，現在能跨位停的話，就可以解套，但目前也僅是試辦。至於試辦地點，鍾說將朝向小區域先試辦，而不是像台北市開放14路段，以各分區機車格位數、設籍數評估，平衡汽機車族群停車需求。
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