試辦2機車格可放一輛重機挨批轉彎 新北交通局解釋原因

新北市交通局日前宣布開放大型重機停放路邊機車格，民眾黨新北議員陳世軒今質詢指出，交通局12日才回覆目前沒有開放計畫，僅隔數日就大轉彎。新北交通局長鍾鳴時解釋，政策轉折是因台北市實施可以跨格位、斜停，原本擔心沒有停在格位內，將視為違規，現在能跨位停的話，就能解套。

陳世軒指出，他在上個月業務質詢中以台北、台中選擇路段試辦重機停車為例，呼籲新北市應與時俱進，開放大型重機停放一般機車格；交通局以書面回覆全面開放須中央修法、設置重機專用格為主，還說台北市試辦經驗成效不佳，不建議開放，但新北市改喊八月試辦，難道交通局說的那些困難都已經排除？

陳世軒進一步指出，交通局以全面開放為前提，引用台北市重機停車率低、沒斜放兩格車格為由，作為不開放的理由，此外，交通局是否已拍板三重、板橋、新店為試辦區，挑選標準為何？並建議調整新北機車格劃設偏小問題、以及研商他提出的大漢橋交通改善方案。