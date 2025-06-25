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不再「囚居晚年」 北市這處老社區要裝20座外掛電梯

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
萬華區大理街「華強社區」多棟公寓屋齡40年，有8、9旬老人受困公寓，無法下樓成「囚居晚年」，社區爭取補助外掛20座電梯，今開工預計農曆年前將有3座完工。記者洪子凱／攝影
萬華區大理街「華強社區」多棟公寓屋齡40年，有8、9旬老人受困公寓，無法下樓成「囚居晚年」，社區爭取補助外掛20座電梯，今開工預計農曆年前將有3座完工。記者洪子凱／攝影

萬華區大理街「華強社區」多棟公寓屋齡40年，8、9旬老人受困公寓，無法下樓成「囚居晚年」，社區爭取補助外掛20座電梯，今開工，預計農曆年前將有3座完工。都更處也說，去年放寬補助條件後，申請件數比前幾年增快一倍。

華強社區為5層樓建築物，總戶數高達230戶，共有23座樓梯，建成至今已有40多年歷史，住戶代表陳金耀分享，這次主要要興建的為社區8、9號兩塊基地，後面也有三棟公寓正在整合，社區歷史悠久也住了不少長輩，有些年紀都超過80、90歲，爬樓梯都相當吃力，有些人行動不便晚年更只能「囚居」在家中。

據了解，住戶先前也曾討論過都更，管委會雖積極整合住戶意願，但未能達到全區75%同意，未進入試辦計畫第二階段，不過住戶對於增設外掛電梯有共識。8、9號基地經過協調後，住戶也達成共識，增設20座外掛電梯，市府去年也將華強納為整建維護策略地區，增設電梯補助額度從總工程經費50％提高至80％，補助金額上限由300萬元調升至480萬元，降低社區負擔。

都更處副總工程司傅舜華表示，政策限制放寬後申請案件數持續增加，今年至今也有20多件申請案，前幾年數量大約10幾件左右，還是有零星個案在整合過程中會遇到困難，而拉長時間，而低樓層通常會認為不需要，不願意出錢，認為電梯增設會拆到部分空間而拒絕，導致施工困難。

傅舜華說，目前大部分提出相關補助會以老舊公寓為主，而像華強這類型個案屬於「群組式公寓」，由多棟建築物共用同一筆土地，雖申請電梯增設的建築許可已放寬，但仍需獲得二分之一以上住戶同意，還是有難度，甚至也有很多個案申請到許可後，一樓住戶不同意，建商不敢動工，更新處也會透過說明會或專門陪伴員協助社區整合意願，讓工程順利進行。

萬華區大理街「華強社區」多棟公寓屋齡40年，有8、9旬老人受困公寓，無法下樓成「囚居晚年」，社區爭取補助外掛20座電梯，今開工預計農曆年前將有3座完工。記者洪子凱／攝影
萬華區大理街「華強社區」多棟公寓屋齡40年，有8、9旬老人受困公寓，無法下樓成「囚居晚年」，社區爭取補助外掛20座電梯，今開工預計農曆年前將有3座完工。記者洪子凱／攝影

電梯 公寓 住戶

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