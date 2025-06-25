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「老宅轉古蹟」讓所有權人聞之色變？原來背後有這些規定

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
北市議會法規委員會上午審議土管自治條例第25條第2項修正案。記者楊正海／攝影
北市議會法規委員會上午審議土管自治條例第25條第2項修正案。記者楊正海／攝影

北市商業區老舊建物一旦被指定為古蹟等文化資產後，不能與鄰地合併開發，且土管條例規定「臨接道路面寬未達5公尺，基準容積以300」計算，造成所有權人容積補償大幅減損，議員柳采葳提案修法，明定文化資產得排除臨路面寬限制並溯及既往，上午在議會法規委員會通過。

柳采葳指出，商業區內老舊建築物，若經市府文化局指定古蹟或登錄歷史建築及紀念建築後，其定著土地如無法與鄰地合併使用，辦理容積移轉又受限土管條例規定，將影響文化資產土地所有權人的權益。

柳采葳提案修訂土管自治條例第25條第2項，古蹟、歷史建築及紀念建築，定著土地不適用臨接道路面寬未達5公尺，基準容積率以300%計規定，並增訂第3項「得溯及既往適用新法規」。

法規委員會上午審議此案時，都發局長簡瑟芳指出，北市土管條例當初訂此規定，是擔心基地面寬很小，容積率高，會蓋成一個扁形的建築，對都市景觀不利，且狹窄的道路，還給予高容積，會有景觀壓迫和消防問題。

她指出，原本所有權人可合併較寬的面積，把容積用完，但卻被限縮不能和鄰地一起興建，於無法達面寬的要求，也無法爭取到法規的容積率，例如原本在商三，容積率是800，就只能一律用300來計算容積率，容積將大幅減損，影響文資所有權人權益，且影響潛在文資所有權人申請保存文資的意願。

柳采葳指出，其實北市的大稻埕歷史風貌特定專用區，就已明訂建築基地得不受土管條例25條限制，其實北市府已透過都市計畫讓文資不受土管條例限制的前例，這次修法，就是要讓大稻埕規定，能擴大適用到其他地方，讓街廓開能完整開發，她希望用大稻埕的例子，提醒市府加速城市更新的重要，如果遇到文資，能有更彈性的作法。

法規委員會會召集人吳世正也指出，被指定為古蹟和歷建後，就不能合併改建，若容積移轉仍比照一般建物來計算容積，對所有權人來說，會覺得很慘、不公平。

都發局初步統計，北市共有14處被指定為文化資產，原本的法定容積是800，被限縮後只能用300的基準容積，約產生43億的差價。北市文化局表示，修法後容積移轉，所有權人未來仍需要提修復再利用計畫送審，是否有合理使用。都發局表示，所有權人容積轉移的獲利，可用於修復和維護管理。

歷史建築 文化資產 北市府

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